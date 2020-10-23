«Башкирская содовая компания» первая в России взяла на себя расходы по лечению сотрудников, заболевших COVID 19

БСК – первая в России компания, которая взяла на себя расходы по лечению сотрудников, заболевших коронавирусом Фото: Рустем АХУНОВ

Накануне генеральный директор «Башкирской содовой компании» Эдуард Давыдов провел прямой эфир в социальных сетях, где сделал громкое заявление. БСК – первая в России компания, которая взяла на себя расходы по лечению сотрудников, заболевших COVID-19. Решение было принято в рамках реализации программы повышения благосостояния трудового коллектива, рассчитанной до 2025 года.

По решению руководства БСК, компания компенсирует каждому работнику, переболевшему коронавирусом затраты на лечение в размере 6 тысяч рублей.

- Люди - главная ценность компании и мы не имеем права оставлять их один на один с этим заболеванием. Мы делаем все возможное, для сохранения здоровья каждого нашего работника. Чтобы облегчить финансовую нагрузку на тех, кто оказался под натиском инфекции, мы вводим программу поддержки в виде материальной помощи до 6 тысяч рублей. При этом хочу отметить, что в отдельных случаях сумма может быть гораздо выше. Все зависит от уровня тяжести заболевания, - подчеркнул Эдуард Давыдов.

МЕРЫ ПО БОРЬБЕ С КОРОНАВИРУСОМ

С самого начала пандемии коронавируса на предприятиях «Башкирской содовой компании» были приняты строгие меры по борьбе с распространением COVID-19. Чтобы обезопасить рабочих от заражения, были закуплены специальные витаминные наборы, средства индивидуальной защиты, термометры и тепловизоры. Во всех помещениях регулярно производится санитарная обработка, а на входе сотрудникам постоянно мерят температуру. На территории предприятия установлен обязательный масочный режим и контролируется соблюдение социальной дистанции.

Также БСК внесла свой вклад в борьбу с коронавирусом в Башкирии. Компания выделила 35 млн рублей на поддержку малоимущих семей по всей республике.

Стоит отметить, что «Башкирская содовая компания» приняла активное участие в организации антиковидного госпиталя в Стерлитамаке на базе городской больницы №2. Компания закупила стройматериалы, необходимый медицинский инвентарь и диагностическое оборудование, дезинфицирующие рециркуляторы воздуха, на деньги БСК были изготовлены специальные боксы. В свою очередь, для медиков городской больницы №1 компания закупила костюмы индивидуальной защиты.

Финансовая поддержка со стороны БСК также дошла и до 10 районов Башкирии. Так, по сто тысяч рублей получили Альшеевский, Миякинский, Бижбулякский, Ермекеевский, Белебеевский, Аургазинский, Гафурийский, Ишимбайский, город Стерлитамак и Стерлитамакский район. Эти деньги потратили в первую очередь, на поддержку местных больниц.

Несколько тонн продукции БСК - гипохлорита натрия – компания предоставила властям Стерлитамака для дезинфекции дорог и тротуаров.