Коронавирус в Башкирии на 24 октября 2020 года: врач объяснил, когда нужно делать КТ легких

Накануне был зафиксирован очередной рекорд по количеству внебольничных пневмоний за сутки – инфекцию диагностировали у 272 человек.

«КП – Уфа» публикует последние новости о коронавирусе в Башкирии на утро 24 октября 2020 года. По последним данным регионального Минздрава, в республике коронавирус нашли у 10 093 человек, за сутки это число увеличилось на 74.

В стационарах республики остаются 189 человек, из них в тяжелом состоянии – 12, на ИВЛ – три. У 638 человек болезнь протекает в легкой форме, они находятся на домашнем лечении.

За сутки в Башкирии выписано рекордное количество человек – 156 человек полностью выздоровели. Всего за все время эпидемии вирус победили 9218 человек. Новых случаев смерти от COVID-19 не зарегистрировано, умерло за весь период 48 человек.

Накануне был зафиксирован очередной рекорд по количеству внебольничных пневмоний за сутки – инфекцию диагностировали у 272 человек.

Сейчас в Башкирии настоящий ажиотаж на КТ легких. Врач-рентгенолог Гульнара Садыкова объяснила «КП – Уфа», когда нужно делать КТ, чтобы исследование было информативным. Как пояснил специалист, КТ рекомендуется тем, у кого есть признаки ОРВИ и только после консультации с лечащим врачом.

- Запомните: компьютерную томографию не надо делать в первые сутки после появления температуры, поскольку обследование, скорее всего, ничего не покажет. Наиболее информативна КТ легких будет на 5-8 сутки после появления первых симптомов, если не сбивается высокая температура, появились одышка, кашель, снижена сатурация (уровень кислорода) в крови – то есть проявляется клиника поражения легких, - сказала врач. Полную статью про компьютерную томографию, можно прочитать здесь.