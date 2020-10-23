Кадры решают все: БСК и БашГУ будут совместно готовить химиков для работы на производстве

Подписи под соглашением о сотрудничестве поставили генидректор БСК Эдуард Давыдов и ректор БашГУ Николай Морозкин

Накануне в стенах Башкирского государственного университета состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между вузом и «Башкирской содовой компанией». Подписи под историческим документом поставили ректор БашГУ Николай Морозкин и генеральный директор БСК Эдуард Давыдов.

Торжественной церемонии предшествовала обзорная экскурсия по лабораториям химико-технологического факультета, где руководителю градообразующего предприятия Стерлитамака рассказали и показали, в каких условиях учатся студенты и аспиранты. О значимости новой вехи сотрудничества одного из крупнейших заводов и ведущего вуза Башкирии расскажет «Комсомолка».

УСЛОВИЯ ДЛЯ УЧЕНЫХ

Как заявил во время прогулки по коридорам и лабораториям химико-технологического факультета гендиректор БСК Эдуард Давыдов, главная цель сотрудничества с вузом для компании – подготовка научных кадров для подразделений «Сода» и «Каустик». По его словам, спрос на талантливых ученых, которые будут применять свои знания на производстве, на заводе никогда не закончится.

Именно поэтому «Башкирская содовая компания» приняла решение открыть научный центр «Технология производства кальцинированной соды», в формате научной лаборатории на базе университета и исследовательской лаборатории на базе предприятия.

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В ходе экскурсии по лабораториям университета, доктор химических наук Вадим Захаров рассказал гостям о том, какими исследованиями занимаются студенты и аспиранты факультета, и показал, как работает новейшее оборудование. Некоторые аппараты произвели на представителей БСК особое впечатление.

Среди прочих, делегация «Башкирской содовой компании» посетила лицензированную лабораторию, где гости ознакомились с оборудованием для исследования полимеров. Как пояснил Вадим Захаров, ученые не просто изучают состав полимерных соединений, но преследуют важную практическую цель – улучшить материалы, из которых производят, в том числе, пластиковые стеклопакеты. Кроме того, ученые-химики из БашГУ работают над революционным проектом – биоразлагаемой пластиковой посудой.

-Я подобного оборудования даже в крупных московских вузах не видел. Надо сказать, что лаборатории у вас действительно впечатляющие, - поделился Эдуард Давыдов.

БУДУЩЕЕ ХИМИЧЕСКОГО ПРОИЗВОДСТВА

По завершении экскурсии, ректор БашГУ Николай Морозкин пригласил делегацию БСК в зал заседаний для подписания соглашения о сотрудничестве. Он обратился к гостям с приветственным словом и рассказал о достижениях вуза в области фундаментальной и прикладной науки.

- По химии у нас самое развитое направление, ни на секунду развитие не останавливается. Например, наши ученые разработали особую пленку, которую можно использовать в медицине. Вспомним жуткую аварию в Улу-Теляке (в 1989 году – Ред.), когда в больницы доставили очень много людей с ожогами. Ожоговый центр в Уфе был забит под завязку. В чем проблема там была? При постоянных перевязках кожа опять отслаивается и рана медленнее затягивается. И вот, наши химики придумали пленку, которую можно «наклеить» на рану и больше ничего делать не надо – она потом сама рассасывается. Эта технология запатентована и достаточно широко используется в России, - поделился достижениями ректор БашГУ.

Николай Морозкин отметил, что создание совместного с БСК научно-образовательного центра – важнейшее событие в жизни университета.

- Студентов надо готовить к реальному производству, не абстрактному. Сейчас фундаментальная наука, она не очень ценится без прикладной ее части. Поэтому наше сотрудничество будет полезным и вам и нам, - подытожил Морозкин.

- Подписание данного соглашения — это очередной шаг к более глубокому взаимодействию между реальным сектором экономики в лице АО «БСК» и научно образовательным центром, который представляет Башкирский государственный университет, - отметил Эдуард Давыдов – Такая форма сотрудничества открывает перспективы для разработки инновационных, импортозамещающих и экспортноориентированных направлений развития предприятия, что в итоге благоприятно скажется на инвестиционном климате республики, позволит значительно усилить позиции республики в химическом секторе промышленности, обеспечит новыми рабочими местами город Стерлитамак, на которых в последующем будут работать выпускники университета.

СКАЗАНО

После церемонии подписания соглашения с БашГУ, генеральный директор АО «Башкирская содовая компания» Эдуард Давыдов рассказал «Комсомолке» о перспективах совместного проекта с ведущим вузом Башкирии. Он подчеркнул, что все крупные химические компании тратят на исследовательскую работу от 0,5 до 1% своей выручки в год.

- Что касается БСК, то для эффективного развития нам нужно тратить не менее 350-400 млн рублей в год. А лучше где-то до полумиллиарда, чтобы не стоять на месте и развиваться. В принципе, наше сотрудничество (с БашГУ – Ред.) я вижу долгосрочным – на десятилетия. Мы рассматриваем его как инвестиции в подготовку кадров и технологий, в развитие производства, - подытожил Эдуард Давыдов.