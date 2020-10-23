«Жаль дочурку-ангелочка»: под Уфой трагически погибла целая семья

«Жаль дочурку-ангелочка»: под Уфой в пожаре сгорела молодая семья с маленьким ребенком

Страшная трагедия, унесшая жизнь целой семьи, произошла сегодня ночью в Уфимском районе: там в первом часу ночи вспыхнул деревянный дачный домик в СНТ «Вита» возле поселка Лебяжий. Соседи увидели всполохи пламени и дым, окутавший дом, и вызвали пожарных. К моменту прибытия спасателей садовый домик был полностью объят огнем.

- На тушение пожара были оперативно направлены силы и средства МЧС России и другие экстренные службы. Когда прибыло первое пожарно-спасательное подразделение, то наблюдалось открытое горение бревенчатого садового дома по всей площади. К тушению пожара привлекались 39 человек и 18 единиц техники, в том числе от МЧС России – 24 человека и 10 единиц техники, - отрапортовали в пресс-службе регионального МЧС.

Когда спасатели проливали обугленные развалины, то наткнулись на страшную находку – в пожаре погибла целая молодая семья: 30-летний Александр В., его 25-летняя супруга Анастасия и четырехлетняя дочь Арина.

ПЕРЕЕХАЛИ ИЗ ГОРОДА НА СВЕЖИЙ ВОЗДУХ

Как рассказал председатель СНТ, где и проживали погибшие, семья переехала из города на дачу около трех лет назад. Участок с домом был зарегистрирован на мать Александра – она живет в Уфе, а молодые вместе с маленькой дочерью решили перебраться за город. Тут и свежий воздух, и свой огород, да и работа неподалеку (Александр работал на заводе по производству керамической плитки – Ред.). Семья была благополучная, на учете нигде не состояли, не скандалили и в конфликты с соседями не вступали.

Фото: МЧС по Башкирии

Садовый домик, в котором жила семья, совсем небольшой по площади – всего 16 «квадратов». В ночь, когда произошла трагедия, подморозило, поэтому супруги включили на полную мощность радиатор для обогрева на кухне. Очевидно, произошел скачок напряжения, или от жара вспыхнула утварь, но с кухни огонь быстро перекинулся на весь дом. Домочадцы даже не проснулись и отравились угарным газом, не успев выбраться на улицу.

- Сосед встал ночью воды попить, видит – полыхает. Вызвал пожарных, но уже поздно, все сгорело, - вздыхает председатель.

Соседи до сих пор не могут поверить, что семьи больше нет в живых. Погибших вспоминают самыми теплыми словами. Александр был единственным сыном у своих родителей, которые сейчас убиты горем. Ведь они часто приезжали проведать своих близких и всегда было все в порядке.

- Жалко дочурку-ангелочка. Хорошенькая девочка была, ласковая, смышленая. Пусть земля им будет пухом, - соболезнуют соседи-дачники.

ВОЗБУЖДЕНО УГОЛОВНОЕ ДЕЛО

По факту смертельного пожара следователи уже возбудили уголовное дело о статье «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам». Сейчас на месте происшествия работают сыщики и полицейские, а также дознаватель и эксперт испытательной пожарной лаборатория МЧС России. По предварительным данным пожарный извещатель в садовом домике не был установлен.

- В настоящее время проводится осмотр места происшествия, по результатам которого будет назначен комплекс необходимых экспертных исследований. Будут установлены причины смерти семьи, причины возгорания жилого дома. Допрашиваются очевидцы, по результатам будет принято процессуальное решение, - уточнили в пресс-службе регионального Следкома. - Расследование уголовного дела находится на контроле у руководства следственного управления республики.

А ЕЩЕ БЫЛ СЛУЧАЙ

Это уже второй пожар в поселке «Лебяжий», который уносит жизни целой семьи. Так, в ночь на 5 декабря огонь охватил кирпичный дом по улице Мира – тушить пламя помогали 23 спасателя и 9 единиц спецтехники. В результате пожара полностью сгорела мансарда, где спали три человека – 44-летний мужчина, его 38-летняя супруга и пятилетняя дочь. В доме была еще и мать погибшей женщины, но она успела выбраться на улицу и позвать на помощь. Остальные домочадцы насмерть отравились угарным газом.