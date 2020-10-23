«Хотел ли уволиться? Каждый день!»: как живут и работают уфимские медики в коронавирус

Паша признается - эти костюмы и СИЗы стали уже как родные Фото: Рустем АХУНОВ

- Алло, скорая? Алло! Да что же такое-то, они там будут работать или нет?! – пожалуй, такие эмоции вызывает у жителей Башкирии звонок в скорую во время всеобщего разгула коронавируса.

Ладно, вызов приняли с горем пополам, но пациент предупрежден – ехать машина будет долго. Из-за большого количества больных приходится ждать по 4-5 часов, а бывает и больше. «Комсомолка» заглянула по ту сторону телефонной линии, отправилась с фельдшером на вызов, посмотрела, где и как отдыхают медики скорой помощи, узнала, какой у них сейчас график и удается ли жить в такой непростой эпидобстановке.

Самый пик звонков начинается после 18 часов, когда «неотложка» заканчивает свою работу, и горожане начинают вызывать скорую. Фото: Рустем АХУНОВ

САМЫЙ ПИК – ПОСЛЕ 18 ЧАСОВ

«КП – Уфа» оказалась на станции скорой помощи на Батырской 39/1 в 9 утра в будний день. Удивительно, но в это время звонков почти не было. Диспетчеры отмечают, что так спокойно бывает крайне редко, а вот самый пик начинается после 18 часов, когда «неотложка» заканчивает свою работу, и горожане начинают вызывать скорую. Кому-то действительно нужна помощь врача, а кто-то вызывает, «потому что заболело ухо».

Почему людям так долго приходится ждать скорую помощь, рассказал фельдшер скорой помощи Павел Бочкарев. Дело в том, что медики скорой оказывают экстренную помощь и неотложную. К экстренным пациентам – а это дети с высокой температурой, пострадавшие в результате ЧП и ДТП, должны выехать в течение 20 минут. А остальные пациенты относятся к неотложным.

- Неотложные – те пациенты, которые могут дождаться врача в порядке очереди, в основном это взрослые с температурой, давлением плюс респираторные и другие заболевания. Вызовов куча, много среди них экстренных, чисто физически не успеваем. Мы бы рады помочь всем в кратчайшие сроки, но это невозможно физически, мы не стоим и курим, не спим, чай не пьем, мы постоянно на вызовах, - сказал Павел.

Перед выездом к пациенту фельдшер в диспетчерской получает информацию о пациенте Фото: Рустем АХУНОВ

НЕ ВИДЕЛ ДОЧЬ ТРИ МЕСЯЦА ПОСЛЕ РОЖДЕНИЯ

Павел Бочкарев – молодой фельдшер, ему нет и 30-ти. В скорой помощи молодой человек работает с 2014 года, да не просто работает, а живет своей работой. В самый пик эпидемии у медика родилась дочь – долгожданный первенец. Но Павел увидел свою дочь только через три месяца, все потому, что был на страже здоровья населения – с марта он заступил в эпидбригаду и на передовой боролся с вирусом.

- Как только родилась дочь, я сразу их отправил в деревню, потому что постоянно был на смене, контактировал с людьми, у которых были признаки болезни. Не хотелось принести домой заразу и заразить своих близких. Вырваться к ним не мог три месяца. Когда приехал, дочка-то подросла уже, не такая маленькая, какой была в день выписки, - делится сокровенным Павел.

Павел редко приезжает на базу после выезда к пациенту, приходится ездить с вызова на вызов без передышки Фото: Рустем АХУНОВ

Рабочий день у Паши начинается в 8:00, но быть на рабочем месте он должен быть уже в 7:30, ведь есть утренние рабочие ритуалы: проверить автомобиль скорой помощи, все ли в нем есть, что нужно добавить, затем переодеться, а потом уже ожидание звонка. За смену Павел совершает минимум 20 рейсов. Фельдшеру редко удается приезжать на базу после визита к больным, обычно приходится ездить с вызова на вызов. Но, если все-таки повезло, и врач оказался на базе, то тут есть специальная комната, где фельдшеры и водители отдыхают. Прилечь на 10 минут – такое редкое, но счастье.

ПОЕХАЛИ НА ДАВЛЕНИЕ, А ТАМ КАМНИ В ПОЧКАХ

- Фельдшер Бочкарев, на вызов, - слышится во всем здании.

Павел немедленно собирается, спускается в диспетчерскую, получает информацию о пациенте, садится в машину и оперативно выезжает в «Президент Отель». А мы – вместе с ним. В отеле на обсервации находится мужчина, которому стало плохо из-за давления, по крайней мере, мужчина так сказал диспетчеру.

Дорога до пациента со всеми сборами заняла 11 минут – мужчине повезло, в этот момент не было экстренных вызовов, и ему не пришлось ждать очереди. В отель Павел нас с собой не взял, не положено, обсервация все-таки. Противочумный костюм надевать не стал, ограничился только СИЗами – комбинезон, маска, перчатки.

- Эти костюмы уже стали как родные. Поначалу привыкали долго, а потом уже – как будто родился в нем, - рассказывает Павел, отправляясь к пациенту.

Спустился из номера Павел не один – медик принял решение госпитализировать вахтовика. Никакого давления у него не оказалось – пациент либо придумал это, либо перепутал, мужчину на самом забеспокоили камни в почках. Павел попросил водителя ехать помедленнее, чтобы не повторился казусный случай из практики.

- Везу я в больницу пациента с камнем. Дороги плохие, УАЗ-буханка старая, везде кочки, его трясет, он кричит, страдает. Тут в один момент больной заявляет, мол, все, остановите, не нужна мне уже госпитализация. Оказалось, что на кочке у него вылетел камень. Вот так наши дороги изгоняют даже камни в почках, - рассказал медик.

К счастью, сейчас Павел и его водитель Вячеслав ездят на современном «Форде», который получили всего полтора месяца назад. Снаружи автомобиль блестит, внутри – оборудован всем необходимым, носилки, несколько чемоданчиков, электрические аппараты – имеется все.

Новые скорые оборудованы всем необходимым Фото: Рустем АХУНОВ

Пока едем, Павел рассказал историю, как ему однажды пришлось принимать роды в машине скорой помощи.

- Бывают у женщин стремительные роды. Забрал пациентку в роддом, а она в машине рожать начала! А что делать-то, машину тормознули на обочине, ехать нельзя при родах, роды принял, знаете, какой крепкий пацан родился? – с улыбкой говорит Павел.

«Я НИКОГДА ТАК НЕ БОЛЕЛ»

Павел вошел в число врачей, которые сами перенесли ковид, в большинстве случаев они заразились на работе. Только к маю 2020 года в Башкирии коронавирусом заболели более 300 врачей, точной цифры на сегодняшний день, к сожалению, нет. Как отмечают в профсоюзе медиков, это посчитать и невозможно – кто-то переносит бессимптомно, у кого-то диагностируется просто пневмония. Несмотря на молодой возраст и отсутствие сопутствующих заболеваний, болезнь Павел перенес нелегко.

- Признаюсь честно – я никогда так сильно не болел. У меня была высокая температура, КТ показало 38% поражения легких. Лечился я дома, удивительно, что моя семья не заболела. Видимо, иммунитет и у дочери, и жены сильный, - говорит Павел.

Медик рассказывает, что восстанавливаться от болезни и лечения было некогда, выздоровел – и за работу.

Кстати, в ходе беседы Павел заметил, что коронавирус научил людей мыть руки и меньше отравляться.

- Как помню, раньше из 20 вызовов хотя бы 2-3 были с кишечными отравлениями, диареей, а сейчас – ни одного. Что это значит? А то, что люди научились мыть руки и дезинфицировать их. Я даже у коллег спрашиваю – были у тебя такие пациенты, а они – нет, тоже тихо, - улыбается фельдшер.

Павел приехал в "чистую зону", но без СИЗов все же никак Фото: Рустем АХУНОВ

ХОТЬ РАЗ ХОТЕЛ УВОЛИТЬСЯ?

Каждый медик, да что там медик, каждый житель Башкирии спит и видит, что эпидемия ковида закончилась, и все вернулось на свои места. Павел – не исключение. Сейчас он 90% своего времени проводит на работе, его отдушина – семья. Здесь он находит спокойствие и умиротворение.

Фельдшер признается, что ему не раз хотелось уволиться с работы на скорой помощи, уехать в деревню, забыть о мегаполисе. Но долг есть долг.

- Хоть раз хотел уволиться? - улыбается он на мой вопрос. - Конечно. Это происходит почти каждый день, почти каждый вызов. Один раз я уже увольнялся по-настоящему, но через несколько месяцев вернулся обратно. Если ты сюда пришел однажды, ты уже не сможешь жить без этих ощущений. Я не проходной человек в скорой помощи, это мое призвание.