«Салават Юлаев» вернулся из выездного турне с четырьмя очками из восьми возможных

Возвращение лидеров команды в строй не помогло «Салавату» в матчах с аутсайдерами лиги

Уфимский «Салават Юлаев» вернулся из очередного выездного турне с двумя победами в четырех матчах. Юлаевцы одержали победы над омским «Авангардом» и ХК «Сочи», но потерпели поражения от подмосковного «Витязя» и «Куньлунь Ред Стар». Впереди у подопечных Томи Лямся короткая домашняя серия – в гости к «Салавату» приедут ярославский «Локомотив» и хабаровский «Амур».

Первый выездной матч в рамках очередной выездной серии для «Салавата» сложился, мягко говоря, не очень. Юлаевцы проиграли со счетом 3:5 абсолютному аутсайдеру КХЛ пекинскому «Куньлунь Ред Стар». Примечательно, что в матче против «драконов» на лед вышли лидеры «Салавата», которые еще недавно находились в лазарете.

Второй матч состоялся в минувшую субботу, 17 октября, в Балашихе. Там вот уже третий сезон подряд играет один из принципиальных соперников «Салавата Юлаева» омский «Авангард». Ту игру уфимские хоккеисты выиграли в серии послематчевых буллитов - 4:3. В составе юлаевцев голами отметились Теему Хартикайнен, Маркус Гранлунд и Петр Хохряков. Победный буллит забил Никита Сошников.

Третий выездной матч подопечные Томи Лямся провели против ХК «Сочи». В отличие от выстраданной победы над «Авангардом», юлаевцы сыграли более уверенно. Игра в столице Олимпийских игр-2014 завершилась победой «Салавата Юлаева» со счетом 2:0. Особенно стоит отметить молодого голкипера уфимской команды Даниила Тарасова, который сохранил свои ворота в неприкосновенности.

Четвертая выездная игра для юлаевцев вышла неудачной – «Салават» проиграл подмосковному «Витязю» со счетом 4:3. Голы в составе уфимской команды забили Александр Кадейкин, Владислав Картаев и Филип Ларсен.

Следующий матч «Салават Юлаев» проведет в Уфе, 26 октября. В гости к уфимским хоккеистам приедет ярославский «Локомотив».