Петр Клец: «В Башкирии электронные сделки с недвижимостью становятся нормой»

Фото предоставлено Управлением Росреестра по Республике Башкортостан

Электронные услуги и сервисы прочно вошли в жизнь большинства россиян. Через портал госуслуг мы охотно и быстро записываемся на прием к врачу, оплачиваем штрафы со скидкой, направляем заявки на получение паспортов, прав, оформляем субсидии и льготы. Но насколько готовы россияне и жители Башкирии, в частности, довериться «электронике» при оформлении недвижимости? Об этом «Комсомолка» поговорила с руководителем Управления Росреестра по Республике Башкортостан Петром Клец.

ЭЛЕКТРОННЫЕ СДЕЛКИ НЕ ПУГАЮТ

- Петр Вячеславович, пандемия 2020 года внесла изменения во все сферы жизни. Как это повлияло на деятельность Росреестра в регионе? Увеличилась ли доля оказываемых электронных услуг?

- За 9 месяцев в Управление поступило более 120 тысяч электронных заявлений на регистрацию прав собственников. В сравнении с прошлым годом рост таких заявлений составил 11%. Спрос на «электронику» в связи с пандемией незначительный, но определенная мотивация перехода на электронные услуги произошла. Большое количество электронных заявлений поступает от нотариусов, муниципалитетов, банков. Среди регионов по количеству электронных сделок Башкортостан занимает 11 место.

- Насколько жители Башкирии готовы к электронным сделкам с недвижимостью?

- В своей работе мы постоянно мониторим обратную связь от получателей услуг, анализируем поступающие обращения от граждан, и можем сделать вывод, что электронные сделки с недвижимостью жителей Башкортостана ни в коем случае не пугают. Направить документы на госрегистрацию в электронном виде может нотариус, за это платить не придется. Срок регистрации в этом случае - 1 рабочий день. Самостоятельно, освобождая от этой необходимости граждан и предпринимателей, направляют документы в Росреестр также органы власти или местного самоуправления, в том числе – в электронном виде. Это касается случаев, когда право возникает на основании акта этого органа.

К электронному способу подачи документов за своих клиентов активно присоединились банки и застройщики.

Регистрация же ипотеки, согласно планам Росреестра, к концу 2021 года и вовсе в 80% случаев должна будет осуществляться в электронном виде. Это значит, что электронные сделки с недвижимостью становятся нормой жизни для каждого из нас.

МИФЫ О СТОИМОСТИ

- Какова стоимость электронной регистрации? В некоторых СМИ утверждается, что цена услуги может доходить до 20-30 тысяч рублей.

- Эти суммы не соответствуют действительности. Наоборот, электронная услуга для граждан будет стоить на 30% дешевле от полной суммы госпошлины, которую заплатит получатель услуг в «бумажном виде» (государственная пошлина за регистрацию права по общим правилам составляет 2000 рублей, при электронном способе подачи – 1400 рублей). Стоимость электронной подписи, которой подписывается заявление, если заказать ее через Кадастровую палату, не превышает 700 рублей и действует 1 год. Затраты на нее в большинстве случаев почти полностью компенсируются скидкой за получение госуслуги в электронном виде. Возможно, что мифы о запредельной стоимости электронной регистрации связаны с тем, что некоторые банки, предоставляя услугу по электронной подаче документов в Росреестр своему клиенту, предлагают дополнительные возможности: страхование, проверка юридической чистоты сделки и так далее, но это не входит в стоимость услуги «электронной регистрации».

- Как осуществляется электронная сделка?

- Она доступна тем, кто имеет электронно-цифровую подпись. В первую очередь необходимо зайти на сайт Росреестра и зарегистрироваться в «Личном кабинете». Далее необходимо заполнить форму заявления – она полностью дублирует ее бумажную форму. В конце прикрепляются электронные образы (сканы) всех документов и заявление подписывается электронными подписями сторон.

Затем заявителю по адресу указанной им электронной почты поступает код платежа для уплаты госпошлины. После оплаты госпошлины приходит новое уведомление о том, что документы приняты к рассмотрению. И с этого момента начинается исчисление срока госрегистрации. Регистрация прав по закону осуществляется в течение 7 рабочих дней. При подаче документов через МФЦ к этому сроку добавляются еще 2 рабочих дня. Но электронную регистрацию стараемся проводить быстрее при наличии технической возможности.

Проведенная государственная регистрация удостоверяется выпиской, которая подписывается электронной подписью государственного регистратора. Ссылка на нее приходит на электронную почту заявителя и ее можно сохранить и распечатать.

Таким же способом заявители получают уведомление о приостановлении государственной регистрации либо сообщение о причинах отказа.

Скоро будет реализован сервис подачи документов через Личный кабинет портала Росреестра без необходимости использования электронной подписи в случаях, когда не производится переход права.

- А что делать с электронной выпиской, которой удостоверяется право на недвижимость? Примут ли ее другие органы или организации? Ведь до сих пор все привыкли к свидетельствам, отпечатанным на бланке с гербовой печатью…

- Никаких препятствий использования электронной выписки быть не должно - такая форма предусмотрена законодательством, и вместо гербовой печати на ней нанесена отметка об электронной подписи госрегистратора, которая защищена от подделки. Организации должны принимать сведения из электронной выписки для своих действий.

В любом случае, сегодня все госорганы и муниципальные структуры включены в межведомственный электронный документооборот и, если данным органам нужны уточняющие сведения об объекте недвижимости, они могут самостоятельно бесплатно запросить в Управлении Росреестра сведения в электронном виде, не направляя за этим граждан, которым сведения из Реестра недвижимости предоставляются на платной основе.

ИНТЕРЕСНО ЗНАТЬ

На официальном сайте Росреестра функционирует сервис «Личный кабинет правообладателя» https://lk.rosreestr.ru. Он позволяет пользователю проверять информацию о принадлежащих ему объектах недвижимости (кадастровый номер, адрес, площадь, кадастровая стоимость, сведения о правах, сведения об ограничениях (обременениях) прав, таких как ипотека, аресты и т.д.). Таким образом, у собственника есть возможность постоянного личного контроля состояния прав на свои объекты. Жители Башкирии смогут оформить недвижимость в электронном виде на портале Росреестра только через сервис «Личный кабинет». Для того чтобы войти в «Личный кабинет», необходимо иметь подтвержденную учетную запись на сайте www.gosuslugi.ru