«Начальные стадии можно перепутать с ОРВИ»: уфимцам рассказали, как распознать коронавирус

Врач предупредил о важности не пользоваться советами знакомых, ведь лечение, которое подошло им, не факт, что подойдет вам.

В Уфе врач-хирург Глеб Глебов, который сейчас работает в «красной зоне» новой инфекционной больницы, на своих страницах в социальных сетях занимается просветительской деятельностью. Медик считает, что население до сих пор не осведомлено, не знает, как себя вести при той или иной ситуации, связанной с коронавирусом, и пишет полезные рекомендации.

КТ – ТОЛЬКО НА 5-6 ДЕНЬ БОЛЕЗНИ

Накануне он рассказал жителям Башкирии о симптомах коронавируса, о том, как назначается лечение, а также предупредил о важности не пользоваться советами знакомых, ведь лечение, которое подошло им, не факт, что подойдет вам.

- К сожалению, начальные стадии заболевания можно легко перепутать с ОРВИ, но к основным симптомам относятся потеря вкуса и запаха (либо искажение), высокая температура, сухой кашель, утомляемость, покраснение глаз, боль в мышцах и суставах, головная боль и головокружение. Симптомы обычно вначале очень легкие или совсем отсутствуют, при ухудшении состояния появляется: одышка, постоянная боль или давление в груди, температура свыше 38 градусов, - пишет Глебов.

Врач отмечает, что компьютерная томография – не лекарство, и облучение вредит здоровью, с ней нельзя шутить. Процедуру, кстати, бесполезно делать в первые дни болезни, КТ лучше пройти на 5-6 день, тогда устройство покажет, есть ли поражение легких. Проведение КТ показано при высокой температуре (38 и выше) более пяти дней, развитии одышки, нехватке воздуха.

- Не консультируйтесь ни с кем кроме врачей, каждому подбирается индивидуальная терапия и только так! Не стоит употреблять имунностимуляторы (вещества, стимулирующие неспецифическую резистентность организма и иммунитет – Ред.) в огромных количествах, это может вызвать цитокиновый шторм (воспалительная реакция в организме – Ред.). Антибиотики используются только для лечения вторичных бактериальных инфекций, которые могут быть осложнением COVID-19 и только по назначению врача, - подытожил доктор.

ЗАПОМНИТЬ:

При симптомах болезни:

- Пить как можно больше чистой воды;

- Соблюдать постельный режим;

- Вызвать врача с поликлиники;

- Сдать мазок, пройти КТ при необходимости;

- Соблюдать предписания врача;

- Не выходить из дома и не контактировать с домочадцами, чтобы никого не заразить.

Если до поликлиники дозвониться не удалось, можно позвонить на единую горячую линию по телефону 8-800-2000-112. Специалисты кол-центров ответят на интересующие вас вопросы и предоставят подробную информацию по распространению инфекции и мерах профилактики.

КСТАТИ

В Уфе резко возрос интерес со стороны работодателей к вакансиям в сфере медицины. По данным сервиса Авито.ру, на целых 20% по сравнению с предыдущим кварталом и на 33% за три прошедших месяца. Дело в том, что из-за высокой заболеваемости коронавирусом и ОРВИ, работодатели стали заранее готовиться к новым пикам нагрузки.

Медицинским работникам готовы платить не так много – если по России средняя зарплата линейных сотрудников составила 35 тысяч рублей в месяц, то в Уфе – 30 тысяч рублей. По данным аналитиков, столица Башкирии по рейтингу зарплат медиков оказалась на восьмом месте. Уфа уступила Москве, где медики в среднем получают 50 тысяч рублей, затем идет Санкт-Петербург, Екатеринбург, Воронеж, Нижний Новгород, Пермь, Ульяновск.

А вот в ряде регионов зарплаты в медицинских вакансиях существенно снизились по сравнению со вторым кварталом 2020 года, в частности, на 41% в Саратове и на 29% в Тольятти.