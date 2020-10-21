Откровения жены арестанта: уфимка с тремя детьми ушла от мужа и влюбилась в заключенного

Для Олеси ее избранник - самый лучший, несмотря на внушительный срок за плечами

«Ждули», «заочницы» - так пренебрежительно называют женщин, которые нашли свою любовь за колючей проволокой. В колониях, по переписке, иногда на расстоянии сотен и тысяч километров. Их не пугают внушительные сроки и статьи своих возлюбленных-арестантов, они готовы ехать сутками в поездах, тащить огромные мешки с посылками, отказывая себе в мелочах, ждать часами в очередях, чтобы только увидеть своего избранника. Для кого-то сказка оборачивается долгами и разбитым сердцем, но только не для 37-летней уфимки Олеси А. Что такое любовь на расстоянии, звонки по расписанию и прочих прелестях арестантской любви женщина рассказала в откровенной беседе с «Комсомолкой».

ЗА ПЛЕЧАМИ НЕУДАЧНЫЙ БРАК, ТРОЕ ДЕТЕЙ И ВЕРА В ЛЮБОВЬ

Олесе 37 лет, она работает парикмахером, любит домашних животных и мечтает о крепкой счастливой семье. Первый брак женщины продлился 14 лет – после него у Олеси остались трое детей и горькое разочарование в мужчинах. Первый муж практически не работал, любил выпить, часто повышал голос на жену, иногда и поднимал руку. Когда после развода Олеся регистрировалась на сайте знакомств, то не ждала чудес, а скорее – чтобы развеять скуку.

- Когда я увидела анкету Кости, то сразу внутри что-то щелкнуло – вот он. Нет, у него не было синей росписи по всему телу, у него достаточно обычная внешность – но для меня он самый красивый, мужественный, обаятельный. Костя не стал ходить вокруг да около и сразу признался, что он сидит в тюрьме. Меня это не испугало, ведь у меня тоже было чем его удивить – у меня трое несовершеннолетних детей, три кошки и собаки, и все вместе мы живем в небольшой съемной квартире. Это не было проверкой, а чистой правдой – и мой новый знакомый не «слился», мы продолжили общаться и узнавать друг друга.

Сейчас Олеся и ее гражданский супруг живут вместе в Уфе и стараются забыть о годах, проведенных в колонии

«БУДИЛ ЗВОНКОМ ПО УТРАМ, ПО ВЕЧЕРАМ СПАТЬ УКЛАДЫВАЛ»

Сначала влюбленные переписывались в интернете – так Олеся узнала, что Константин большую часть своей жизни пробыл в тюрьме. Впервые попал в колонию в 18 лет, где отсидел 7 лет за разбой. Выйдя на свободу, год пытался устроиться в жизни, но не вышло. Снова тюрьма и приговор на 10 лет.

- Очень много было судов, чтобы выйти раньше по УДО, но каждый раз мы получали отказ. Обидно, но эти испытания словно закаляли нас, - улыбается женщина.

Сам Константин родом из Ульяновской области, из небольшого поселка под Димитровградом. Семьей и детьми обзавестись не успел – да и когда бы? Познакомившись с Олесей на сайте знакомств, события не торопил – приглядывался, ждал. Даже первое свидание (свой срок мужчина отбывал в колонии в Салавате) состоялось только через четыре месяца.

- В ноябре мы познакомились, а в марте я уже поехала к нему, чтобы вместе отметить мой юбилей. Хоть мы были и не расписаны, если подсуетиться и сделать справку, то можно устроить и долгосрочное свидание. Хорошо помню нашу первую встречу – он улыбался так смущенно, а я смотрела на него и думала, что ждала его всю свою жизнь, - вспоминает Олеся.

Дальше отношения развивались стремительно. Не проходило и дня, чтобы влюбленные не поговорили по телефону: сотовыми удавалось пользоваться очень редко, зато с таксофона удавалось созвониться несколько раз в сутки.

- Утром будил. По вечерам спать укладывал. Я уже и не представляла, как это – засыпать без его голоса, без нежных слов. Никаких пошлостей, никаких фальшивых и слащавых «малыш, люблю - трамвай куплю». Он искренне интересовался, как у меня дела, не болеют ли дети, - говорит уфимка. – Никаких баулов с посылками и деликатесами на всю зону, как многие рассказывают, у меня не просил. Я сама, по собственному желанию, старалась побаловать его домашней едой, вещами первой необходимости. Единственное, что муж как-то попросил привезти – это… ароматизированные мешки для мусора. Видимо, кому-то такие уже привозили, а арестанты же, как дети. Им тоже сразу нужно это становится. Зато сейчас, когда муж уже на свободе – готовлю ему все его любимые блюда. И даже завтрак в постель – это обязательно.

Вопрос, как признаться близким и друзьям, что ты влюбилась в арестанта, тоже решился безболезненно. Родителей и других родственников, кроме родного старшего брата у Олеси не было. Детям она призналась сразу – мальчики восприняли новость спокойно. Дочь сначала сопротивлялась, ревновала, но потом все же приняла выбор матери. А вот родители Кости приняли Олесю и ее детей как родных – пожилые люди давно мечтали о внуках, так что избранница сына – тихая и семейная женщина – их вполне устроила.

Сразу после освобождения Костя поехал знакомить любимую с родителями

МЕЧТАЕМ НЕ О СВАДЬБЕ, А О ВЕНЧАНИИ

Через год после знакомства Костя сделал Олесе предложение, и женщина с радостью согласилась. Вот только играть свадьбу в колонии, а первую брачную ночь устраивать в холодной и грязной комнате под присмотром охранников влюбленным совершенно не хотелось. Поэтому свадьбу было решено перенести, когда Костя освободится.

- Но мы и сейчас не торопимся с официальной регистрацией. У меня сын учится в школе правоохранительных органов, там с этим строго. Да и честно, мы больше мечтаем о венчании. Брак на небесах – этот союз крепче, чем пара подписей на бумаге в ЗАГСе, - уверена Олеся. Впрочем, Костю она называет не иначе как мужем.

Пять месяцев назад, в самом начале лета Константин, наконец, вышел из колонии. Поселиться было решено у Олеси и начать жизнь с нуля. Женщина признается, что первое время боялась, что адаптация супруга может затянуться – все-таки столько лет за решеткой, но опасения не оправдались.

- Через неделю, как Костя освободился, мы поехали в Ульяновскую область навестить его родителей. Они были очень рады, приняли нас замечательно, благословили. Потом вернулись в Уфу, и Костя начал искать работу. Конечно, это очень сложно – с двумя судимостями не устроишься на какую-то хорошую должность. Приходилось перебиваться шабашками, пару раз встречались недобросовестные работодатели и «кидали» на крупную сумму денег. Мол, ты – бывший зэк, так тебе и надо. Я очень рада, что мой муж не озлобился, не потерял веру в людей. Сейчас он работает в хорошем месте, занимается стройкой, прилично зарабатывает.

О своей прошлой жизни в тюрьме мужчина старается не вспоминать. Старых дружков с зоны в новую жизнь тоже не подтягивает.

- Сейчас мы стараемся отойти от всего от этого. Но одному другу муж до сих пор помогает, и я одного друга, который там находится, поддерживаю. С девочками – женами и подругами арестантов – мы тоже хорошо общаемся. Одна даже с Сарапула приезжала ко мне в Уфу, ночевала у меня, когда ехала в Салават, - улыбается Олеся.

«ОСТАЛАСЬ В ДЕПРЕССИИ И В ДОЛГАХ»

Советовать другим женщинам искать себе спутника жизни среди арестантов Олеся не берется, но и не отговаривает.

- Если честно, дураков и там, и там хватает. Если искать мужа из вольных, далеко не факт, что он не будет пить, дебоширить, поднимать на тебя руку. И среди арестантов встречаются хорошие люди, есть много примеров перед глазами, когда, освободившись, начинали жизнь заново. Но есть и «разводилы», для которых заочницы – всего лишь способ пополнить баланс на телефоне, получить денег. Мою подругу вот дважды обманули так. Просто попользовались ей, много денег с нее вытянули, а говорили, что любят. Сейчас она одна – в депрессии и в долгах. Я счастлива, что мой муж оказался не таким, - признается Олеся. – Другая подруга тоже на зону ездила, свадьбу там сыграла. Мужа поддерживала и посылками, и деньгами, а он как освободился – сразу на развод подал. Так и заявил, что все эти годы просто пользовался ей. И такое бывает.

Сама Олеся далеко в будущее старается не заглядывать. Самое главное – что сейчас любимый рядом, жизнь идет своим чередом.

- Я как увидела Костю, сразу поняла, что вот оно мое. Но было очень много преград. Зато сейчас он рядом, а остальное не важно, - говорит уфимка.

Комментарий психолога

- Заключённый - идеальный партнёр для женщины-невротика, которая бессознательно избегает настоящей близости с людьми (и одновременно жаждет её больше всего на свете - такой внутренний конфликт). Заключённый далеко, а значит, реальная близость, реальные отношения с ним сейчас невозможны. Хотя формально ты вроде бы любима и желанна.

Ещё одна вторичная выгода от таких отношений - элемент драмы, кинематографичности. Потребность в исключительности, чтобы не как у всех. «Какая у нас любовь, хоть фильм снимай!». Обычно это способ привлечения внимания, которое женщина недополучила в детстве от родителей,

Может ли такой брак быть счастливым? После освобождения заключённого отношения придется строить заново и снова знакомиться друг с другом. Есть ли у такой пары будущее и шанс на счастье? Конечно, есть. Если обоих будет устраивать то, что у них происходит. Иногда брак построен на эмоциональной зависимости и на схеме «любит-пользуется», и партнёрам комфортно находиться в этом, - рассказывает психолог Елена Садыкова.