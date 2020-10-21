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Жилая легенда

Минфин предложил продлить ипотеку под 6,5 процента до конца 2021 года.
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Минфин подготовил проект постановления правительства о продлении программы льготной ипотеки под 6,5% до 31 декабря 2021 года. Ведомство предлагает увеличить общую сумму кредитов, которые могут быть выданы по программе, с 900 млрд. до 2,8 трлн. рублей, - сообщает портал Квадратный метр.

По этой программе (стартовала в апреле как антикризисная мера) бюджет субсидирует ставки по ипотеке на новостройки до 6,5%. Ряд банков, участвующих в программе, предлагает ставки еще ниже. По словам замминистра финансов Алексея Моисеева, на 8 октября банки одобрили по программе около 500 тысяч заявок, заключено 224,4 тысячи кредитных договоров на 630,8 млрд. рублей. Изначально условия программы предполагали первоначальный взнос не менее 20% от стоимости жилья, но с начала августа первоначальный взнос понижен до 15%. С конца июня повышены лимиты по сумме кредита.

Для новостроек в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях лимиты выросли с 8 до 12 млн. рублей, в других регионах - с 3 до 6 млн. рублей.

Программа обеспечила бум ипотеки вопреки коронакризису и оказала мощную поддержку строительной отрасли. За 9 месяцев было выдано на 22% больше ипотечных кредитов в количественном выражении и на 36% в денежном, чем годом ранее, сообщал на днях ДОМ. РФ. Ожидается, что по итогам года российский рынок ипотечного кредитования, даже без продления программы господдержки, должен достичь абсолютного рекорда за всю историю.

- Благодаря этой программе проекты, которые достраиваются по старым правилам, получили необходимый поток финансирования в течение 2020 года, что гарантирует своевременное завершение строительства, - отмечает президент Национального объединения строителей (НОСТРОЙ) Антон Глушков. - Для застройщиков, которые реализуют проекты с использованием счетов эскроу, это тоже серьезная поддержка, ведь чем больше проданных площадей, тем ниже ставка по кредиту в рамках проектного финансирования". Кроме того, продление программы станет дополнительным катализатором для улучшения экономических показателей в смежных отраслях, - считает он.

Пока программа господдержки ипотеки действует до 1 ноября, но в правительстве в последние месяцы обсуждалось ее продление. "Программа востребована у граждан, и она показала свою эффективность как мера поддержки строительной отрасли в пандемию. Рынок жилья в стране должен восстановиться, это может произойти через несколько лет. На это время мы должны обеспечить спрос со стороны покупателей", - прокомментировали проект документа в Минстрое.

"Продление программы позволит повысить эффективность поддержки строительной отрасли, доступности ипотеки в условиях распространения коронавирусной инфекции и повлечет благоприятные социально-экономические последствия для экономики страны", - отметил Алексей Моисеев.

- В этом году льготная ипотека обеспечила строительство более 11 млн. кв. м жилья. С учетом первоначального взноса в строительную отрасль было привлечено свыше 715 млрд. рублей, - говорит руководитель Аналитического центра ДОМ. РФ Михаил Гольдберг. Продление программы обеспечит в целом, начиная с апреля, выдачу более 877 тысяч кредитов, поддержит спрос на новостройки и поможет застройщикам сформировать задел для увеличения объемов строительства, - считает он.

Льготная ипотека позволила застройщикам вернуться к нормальным темпам ввода жилья в условиях экономического спада из-за пандемии, подчеркивает член Генсовета "Деловой России", владелец ГК "Удача" Владимир Прохоров. С учетом "второй волны" продление программы крайне актуально. По мнению Прохорова, было бы логично также снижение минимального первоначального взноса по программе с 15% до 10%, что расширило бы круг заемщиков.

- Продление программы приостановит незначительный рост стоимости квартир в новостройках, который наблюдался последние пару месяцев из-за высокого спроса, - считает член общественного совета при Минстрое Рифат Гарипов. При этом следует ожидать падения цен на вторичную недвижимость, отмечает он, так как для вторичного рынка нет столь выгодных кредитных предложений.

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