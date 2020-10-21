«Требуется консультация гинеколога»: житель Уфы лег в больницу с гайморитом и узнал, что «беременный»

Салават Асхатов шестой день лечится от гайморита в одной из уфимских клиник. Фото: личная страница героя публикации

Шесть дней назад уфимец Салават Асхатов угодил в одну из городских больниц с подозрением на гайморит и решил поделиться со своими друзьями, как проходят «больничные будни». На личной страничке в социальных сетях он стал вести своеобразный дневник, где описывал все, что происходило с ним за день. Например, на что по вкусу похожа больничная еда, как к нему относится медицинский персонал, насколько жесткие в палатах матрацы и подушки. При этом, мужчина неоднократно уверял: он не жалуется на российскую медицину, а просто констатирует факт.

На пятый день пребывания в ЛОР-отделении с Салаватом произошел забавный казус. Он получил на руки выписку из истории болезни, где обнаружил несколько ошибок и узнал, что… беременный.

- Посмотрел свою историю болезни (смотрите фото). Ну, самое первое - зуб я не лечил. Второе - лечился амбулаторно (есть больничный лист). И, в-третьих - я беременный. Еще и консультация гинеколога требуется. Как это назвать, невнимательность, халатность? – задается вопросом Салават Асхатов.

Как выяснилось, в документе допустили техническую ошибку

На своей страничке в социальной сети он предложил местному Минздраву разобраться в этой комичной ситуации. Стоит отметить, что, скорее всего, документ с диагнозом, попросту распечатали на бланке, где остались данные другого пациента. Вот и вышло, что ФИО поменяли, а строчки с наличием беременности и лечением зуба – забыли.

На следующий день после «бюрократического казуса» Салават написал в комментариях под другим своим постом, что документ с диагнозом больше не видел. Лишь рано утром к нему подошла медсестра, поклонилась и сказала «Большое спасибо». За то, что информация из его медицинской карты попала к нему в руки и «ушла» в социальные сети.

- Хорошая женщина, жаль мне ее конечно как человека, но что делать, как и говорил вам, писать буду все то, что со мной происходит во время лечения и никого покрывать или предупреждать о том, что это будет выставлено в соцсети, не буду. – Обратился уфимец к своим друзьям и подписчикам. - Не стал я ей ничего объяснять и говорить, просто зашел в палату. Позже она сама узнает, что зла я никому не желаю и отношусь ко всем одинаково.

В Минздраве Башкирии так прокомментировали этот забавный случай.

- По данному случаю руководством больницы было проведено служебное расследование. При оформлении документов пациента произошла техническая ошибка. Все причастные выявлены и проводится работа по недопущению подобных случаев в дальнейшем. Провели беседу с пациентом, даны разъяснения на его вопросы.

Также просим обратить внимание, что в данном листе отсутствует подпись руководителя подразделения, а значит, пациент выложил фотографию ещё не проверенной заведующим истории болезни, - пояснила «Комсомолке» пресс-секретарь Минздрава Башкирии Софья Алешина.