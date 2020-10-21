Коронавирус в Башкирии на 21 октября 2020 года: подтверждена 48-я смерть от ковида, семь человек в тяжелом состоянии

На сегодняшний день общее число заболевших в республике достигло уже 9877 человек Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

«Комсомолка» продолжает следить за ситуацией с эпидемией коронавируса в Башкирии. Согласно последним данным Минздрава, за прошедшие сутки в республике подтвердились 68 новых случаев заражения COVID-19 . На сегодняшний день общее число заболевших в республике достигло уже 9877 человек. На амбулаторном лечении находятся 943 человека, а еще 113 – лежат в больницах. Состояние большинства из них оценивается как удовлетворительное и средней тяжести, семь пациентов находятся в тяжелом состоянии, а один пациент подключен к аппарату ИВЛ.

За прошедшие сутки от ковида скончался еще один пациент – всего с начала эпидемии в Башкирии скончались 48 человек с подтвержденным коронавирусом. Что касается последнего летального случая, то известно, что умерла 55-летняя жительница Кушнаренковского района республики. У женщины были сопутствующие заболевания – сахарный диабет 2 типа и ожирение.

Еще 69 пациентов с коронавирусом выписались с полным выздоровлением. Всего с начала пандемии в Башкирии переболели и выписались 8755 человек.

Также за сутки выявлено 182 новых случаев внебольничной пневмонии. По данным Минздрава, выздоровели от внебольничной пневмонии в республике 146 человек.

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ОТМЕНА МАССОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

Накануне глава Башкирии Радий Хабиров обновил собственный указ о режиме повышенной готовности к ЧС, где ужесточил антиковидные правила. Согласно документу, чтобы не допустить распространение коронавируса, «необходимо отменить, а при невозможности – перенести на более поздний срок запланированные на территории республики деловые, культурные, развлекательные и спортивные мероприятия». Речь в данном случае идет о всех мероприятиях с участием 50 человек и более. Исключения составляют лишь выборы и референдумы, а также мероприятия, которые разрешают провести в региональном оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.

Кроме того, по новым правилам на самоизоляцию должны уйти жители Башкирии 65 лет и старше, беременные женщины, и больные с хроническими заболеваниями. Им разрешается покидать дома только для похода в магазин за продуктами, аптеки за лекарствами, чтобы добраться до садов и дач, посетить кладбища или салоны связи.

СПОРТ БЕЗ ЗРИТЕЛЕЙ

По указу главы Башкирии на обязательную самоизоляцию до 15 ноября должны уйти все постояльцы социальных учреждений. Также по новым правилам школьные каникулы в республике продляться с 19 октября по 4 ноября 2020 года.

Изменились условия посещения кинотеатров, театров и домов культуры. Они могут работать только при условии заполнения зрительских мест не более чем на 30% от вместимости зала.

Что касается крупных спортивных соревнований, которые проводятся под эгидой Минспорта России, то по указу главы Башкирии, они будут проходить без зрителей. Это означает, что как минимум ближайшие матчи «Салавата Юлаева» и ФК «Уфа» пройдут при пустых трибунах.

ЗАПРЕТ НА КОРПОРАТИВЫ

По новым антиковидным правилам, все рестораны и бары в Башкирии теперь будут закрываться в 23:00. Владельцам заведений необходимо «воздержаться от проведения корпоративных мероприятий, свадеб, юбилеев, поминок, не допускать работы в зале танцевальных площадок». Более того, по указу главы республики на предприятиях ограничиваются любые корпоративные мероприятия.

«ГУП «Башавтотранс» и частные перевозчики должны оптимизировать график движения транспорта таким образом, чтобы обеспечить возможности соблюдения пассажирами социальной дистанции» - говорится в новых антиковидных правилах. Как они будут это делать в утренний и вечерний час пик – в документе не написано.

ЧИНОВНИКИ В ОНЛАЙН

Согласно новым правилам, все совещания местные чиновники теперь будут проводить в онлайн формате. Исключения составляют лишь мероприятия, которые проводит глава Башкирии, премьер-министр регионального правительства и заседания Госсобрания-Курултая.

В этом же указе закреплено, что власти республики должны завершить строительство новой инфекционной больницы в Стерлитамаке к 15 декабря 2020 года.

В МАГАЗИН – В ПЕРЧАТКАХ

В указе главы Башкирии также говорится о необходимости носить защитные маски и обязательно использовать перчатки в магазинах, банках и МФЦ. Также жителям республики напомнили о соблюдении социальной дистанции не менее 1,5 метра в помещениях.

- Кроме того, рекомендуется воздержаться от поездок за пределы Российской Федерации и в другие регионы, неблагополучные по COVID-2019, посещения любых массовых мероприятий, мест массового скопления людей, - подытожили в пресс-службе главы Башкирии.