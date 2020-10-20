Самые громкие происшествия, которые произошли в Башкирии на прошлой неделе

«Комсомолка» публикует самые громкие происшествия, которые произошли за последнюю неделю.

Пока в Башкирии все силы брошены на борьбу с коронавирусом, в республике происходят и смертельные аварии, и пожары. «Комсомолка» публикует самые громкие происшествия, которые произошли за последнюю неделю.

УМЕРЛА ПОСЛЕ КОМЫ

В Башкирии скончалась 17-летняя Ясмина М. (имена здесь и далее изменены. – Ред.) после комы, в которую она впала еще 30 сентября после ДТП. Авария произошла в Дуванском районе республики на автодороге Дуван-Лемазы. Здесь 20-летний местный житель за рулем «десятки» в условиях тумана наехал на лошадь с двумя жеребятами.Удар был такой силы, что 17-летний пассажир от полученных травм скончался на месте происшествия. Также с травмами в медучреждение доставили двух девушек 18 и 17 лет, а также 18-летний молодой человек. Известно, что водитель находился в состоянии алкогольного опьянения и не имел водительских прав. Животные погибли.

Больше всего досталось Ясмине. Молодая девушка получила тяжелую черепно-мозговую травму и была без сознания. Врачи ЦРБ села Месягутово боролись за жизнь девушки 10 дней, но все тщетно, она умерла в больнице.

ТРОЕ ПОГИБЛИ В ПОЖАРЕ

Вечером 17 октября в уфимском Сипайлово произошел смертельный пожар. Огонь вспыхнул в многоквартирном доме по улице Максима Рыльского в Сипайлово. Спасатели вытащили троих жителей из помещения без сознания, но, к сожалению, в больнице они скончались. По факту смерти троих людей следователи Октябрьского района Уфы возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).

- В настоящее время проведен осмотр места происшествия, назначен комплекс необходимых экспертных исследований с целью установления причин смерти погибших и причины возгорания жилого дома, допрашиваются очевидцы, - отметили в Следкоме по Башкирии.

Как рассказал источник «КП-Уфа», в тот вечер к 44-летней хозяйке квартиры пришли в гости 40-летний мужчина и 34-летняя подруга. Пожар вспыхнул из-за небрежного обращения с огнем – приятели курили прямо в квартире, а потом уснули. Выбраться они уже не смогли и угорели.

СМЕРТЕЛЬНОЕ ДТП С КВАДРОЦИКЛАМИ

На выходных в Белорецком районе на 41-мкм автодороги Тирлян-Николаевка столкнулись на повороте квадроцикл«Стелс Гепард», которым управлял 32-летнийжитель Свердловской области и встречный квадроцикл «CF Moto X8», за рулем которого находился 38-летний мужчина. Удар был такой силы, что один из водителей скончался на месте аварии, второй получил незначительные травмы и уехал на попутке в Магнитогорск.