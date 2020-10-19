Власти Башкирии будут контролировать строительство многоэтажек во дворах

Теперь чиновники будут обсуждать проекты до начала строительства Фото: Алексей БУЛАТОВ

В ближайшие дни в Башкирии появится новая структура, которая будет контролировать застройку жилых кварталов. Власти республики решили окончательно отобрать у районных и городских администраций право выдавать разрешения на строительство. Виной всему недавние события вокруг строительства высотки во дворе по улице Шота Руставели в Уфе.

НОВЫЙ ОРГАН

Как заявил на оперативном совещании в правительстве глава Башкирии, он подготовил указ о создании градостроительного совета республики. По словам Радия Хабирова, этот орган будет тщательно изучать все проекты новых многоэтажек, которые еще только планируют построить.

- Ситуация на Шота Руставели воспринимается как безобразное ведение градостроительной деятельности. К сожалению, эта ситуация – не единственная. Она есть и в других городах. Целью указа (по созданию новой структуры – Ред.) является гармоничное взаимодействие республиканских и муниципальных властей при принятии решения о строительстве. Это касается только строительства многоквартирных домов, - отметил Хабиров.

Глава республики также подчеркнул, что с появлением градостроительного совета «ни одно разрешение на дом не пройдет сейчас, пока мы не рассмотрим его».

- Мы будем слушать предложения строителя, мы заслушаем город, архитектуру (управление по строительству и архитектуре – Ред.). Заслушаем также, какую социальную поддержку окажет строитель, чтобы потом мы не оставались один на один с высотками, где нет ни школы, ни парковки, - заявил Радий Хабиров.

«ЗА МНОЙ НЕ ЗАРЖАВЕЕТ»

- За мной не заржавеет. Если вы скажете, что каждый день надо проводить этот совет, я буду это делать. Сами руководители крупных строительных компаний обратились ко мне с таким вопросом: «мы хотим понять правила игры». То, о чем мы договоримся, так и будет, - пояснил глава Башкирии.

В свою очередь, Хабиров выразил надежду, что новая структура не станет очередным бюрократическим органом, который «хоронит» проекты по строительству.

В заключение глава Башкирии подчеркнул, что ситуация со строительством высоток в Уфе вызывает у него беспокойство. Возведение высотки во дворе дома №5 по улице Шота Руставели – лишнее тому доказательство.

Напомним, в августе этого года жильцы этого дома добились того, чтобы туда приехал сам Хабиров. Результатом этого визита стала остановка строительства высотного дома, который должен был появиться всего в 15 метрах от девятиэтажки.