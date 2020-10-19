Новые ограничения по коронавирусу в Башкирии: власти запрещают корпоративы и отправляют беременных на удаленку

В Башкирии нарушителей масочного режима снова начнут жестко штрафовать

«Комсомолка» продолжает следить за ситуацией с эпидемией коронавируса в Башкирии. Последнюю неделю в регионе отмечается скачок заболеваемости, и цифры продолжают расти. Так, по последним данным Минздрава, только за минувшие сутки зафиксировано 68 новых случаев заболевания ковидом, а общее число инфицированных в республике достигло 9809 человек. На стационарном лечении сейчас находятся 125 пациентов, состояние их врачи оценивают как средней тяжести и тяжелое. Общее число жертв опасного вируса достигло 47 человек – в основном, это люди с такими серьезными хроническими заболеваниями, как сахарный диабет, ожирение, сердечно-сосудистые патологии. Также за минувшие сутки с выздоровлением было выписано 9 пациентов, а общее число вылечившихся составляет уже 89 процентов - всего 8686 человек.

- Уровень загрузки коечного фонда составляет 77 процентов, запас лекарств и средств индивидуальной защиты есть, проводится плановое пополнение, - уточнил глава ведомства Максим Забелин.

В связи с этим власти региона вводят новые ограничения по коронавирусу в Башкирии. Также в республике продолжается перепрофилирование городских больниц в ковид-госпитали. Дополнительные койки для инфекционных больных развернут в отделении РКБ имени Куватова и в резерве ГКБ №10. Напомним, что ранее в ковид-гопитали переделали ГКБ №5, №18, а также больницу скорой медицинской помощи.

Общее число инфицированных в республике достигло 9809 человек Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

НОВЫЙ ИНФЕКЦИОННЫЙ ГОСПИТАЛЬ МОГУТ ПОСТРОИТЬ РАНЬШЕ СРОКА

Тем временем в Стерлитамаке полным ходом идет строительство нового инфекционного госпиталя. Как сообщил премьер-министр Башкирии Андрей Назаров, первых пациентов больница сможет принять уже 1 декабря текущего года.

- Общая площадь инфекционной больницы составит 15 000 квадратных метров, при этом ее усовершенствуют как по внешнему виду, так и по функционалу. Добавим еще родильное отделение для рожениц с инфекциями, детское отделение, отделение хирургии и приемное отделение, чтобы люди просто пришли и обследовались, - отметил Назаров.

Напомним, что строят больницу те же специалисты, которые возвели госпиталь в поселке Зубово Уфимского района и наработали «колоссальный опыт».

- Уверен, что никаких срывов не произойдет, и наши граждане получат еще один инфекционный госпиталь, который будет оснащён самым современным медицинским оборудованием, где персонал будет оказывать своевременную высококвалифицированную медицинскую помощь, - отметил премьер-министр республики.

НОВЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ ПО КОРОНАВИРУСУ В БАШКИРИИ

Глава Башкирии Радий Хабиров подчеркнул, что республика снова входит в «тяжелую фазу» по коронавирусу, и поэтому было приняты новые ограничения по коронавирусу в Башкирии, которые должны повлиять на распространение инфекции.

Во-первых, в республике максимально усиливается амбулаторно-поликлиническое звено и оказание помощи на дому. На помощь врачам в больницах выходят студенты-медики: клинические ординаторы второго и первого года обучения, студенты шестого курса и студенты четвертого курса медицинских колледжей.

Во-вторых, школьникам продлили осенние каникулы из-за коронавируса: с 19 октября до 4 ноября включительно. При этом власти не исключают вариант, что отдых учеников продлится еще на неопределенный срок, если цифры по заболевшим будут продолжать расти.

В-третьих, Радий Хабиров распорядился запретить проведение банкетов и корпоративов в кафе и ресторанах.

- Мера непопулярная, но мы на нее идем. В ресторанах, в общепитах нужно запретить проведение всевозможных корпоративов. Запретить проведение массовых мероприятий, то есть корпоративы, банкеты и так далее. Все это переносим на более поздний срок. Пусть на нас не обижаются, - подчеркнул глава региона, уточнив, что если владельцы заведений проигнорируют указ, то их будут закрывать.

В-четвертых, всех беременных женщин переведут на удаленный режим работы до самого выхода в декретный отпуск – с сохранением должности и заработной платы.

Радий Хабиров подчеркнул, что новые ограничения по коронавирусу в Башкирии должны помочь в борьбе с распространением опасной болезни.

В БАШКИРИИ ПРОЙДУТ РЕЙДЫ ПО СОБЛЮДЕНИЮ МАСОЧНОГО РЕЖИМА

Позаботились власти и людях с такими хроническими заболеваниями, как сахарный диабет и сердечно-сосудистые болезни, которые чаще всего приводят к тяжелому течению коронавируса. Им настоятельно рекомендуют перейти на удаленный режим работы и вообще без крайней необходимости не выходить из дома.

Также на оперативном заседании власти озвучили, что в республике будут снова проводить рейды по соблюдению масочного режима. Нарушителей будут останавливать и штрафовать, а в общественном транспорте без маски просто высаживать из салона.

Плохие новости для киноманов и любителей театральных постановок. Заполняемость кинозалов и залов в театрах сокращается с 50% до 30%. Такие жесткие меры были приняты после того, как коронавирусом заболела целая труппа Башкирского драматического театра.

— Я читал новости, что у нас целые труппы начали болеть. Закрывайте театры, зачем нам такое, — потребовал Радий Хабиров.

А еще из-за коронавируса закрываются знаменитые природные памятники Башкирии. Так для посетителей уже закрыли на неопределенный срок Аскинскую ледяную пещеру и Шульганташ. В Русском географическом обществе, уточнили, что о дате открытия пещер и возобновлении экскурсий сообщат дополнительно.