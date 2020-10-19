Ошибка Беленова испортила дебют Рахимову: «Уфа» вновь проиграла

Фото: ФК "Локомотив"

Футбольный клуб «Уфа» вступил в новую фазу развития. Воспользовавшись перерывом на игры сборных, руководство пошло на смену главного тренера – вместо Вадима Евсеева на ответственную должность заступил опытный Рашид Рахимов, работавший ранее в «Амкаре», «Локомотиве» и «Тереке» (ныне «Ахмат»). Времени на раскачку у специалиста нет – команда находится в зоне вылета.

ТРАНСФЕРЫ

Понятно, что на одной замене главного тренера далеко не уедешь. Как отмечают многие специалисты, в этом сезоне у «Уфы» один из слабейших составов среди клубов Премьер-лиги. Именно поэтому в концовке трансферного окна нужно было усиливаться. Получилось ли? Ответить сложно. В последний день дозаявок в башкирскую команду на правах аренд пришли сербский нападающий Комнен Андрич (загребское «Динамо») и защитник Григорий Морозов (московское «Динамо»). Чуть ранее команду пополнил еще украинский полузащитник из киевского «Динамо» Ахмед Алибеков.

На бумаге удалось приобрести по одному исполнителю в каждую линию, но насколько это получилось качественно, покажет только время. Пока ни один из новичков не представляется тем, кто сможет в одно мгновенье улучшить качество игры. А учитывая, что ни с кем из троих не подписан долгосрочный договор, то и руководство «Уфы», похоже, пока только присматривается.

БЕЗ РЕВОЛЮЦИИ

Первый матч Рашиду Рахимову предстояло сыграть против своей бывшей команды – московского «Локомотива». Встреча проходила для «Уфы» в гостях, так что ожидалась очень тяжелая игра. К тому же «железнодорожники» сейчас усиленно готовятся к старту в Лиге чемпионов, поэтому находятся на ходу.

Новый тренер не стал проводить каких-то революционных изменений в составе по сравнению с вариантом Евсеева. Выделить можно разве что достаточно неожиданный выход Алибекова в центре поля.

Рахимов предсказуемо решил сыграть от обороны, максимально насытив подступы к своей штрафной. «Локомотив», несмотря на весь свой атакующий потенциал, откровенно мучился и создавал крайне мало опасных моментов. Наставник москвичей Николич пытался подступить и так, и этак, но оборона «Уфы» хорошо держала удар.

ОБИДНАЯ ОШИБКА

Все шло к логичной нулевой ничьей, и вот тут произошло какое-то помутнение у всегда надежного голкипера Беленова. Лидер и один из самых опытных игроков «Уфы» после паса назад от защитников вдруг по неведомой причине пустился в дриблинг. В итоге, испугался сам, отдал мяч прессинговавшему его Зе Луишу, а нападающий спокойно отпасовал во второй темп Крыховяку, которому оставалось просто попасть в пустой створ ворот – 0:1.

Это был настоящий подарок «Локомотиву», который хоть и владел территориальным преимуществом, но острых моментов практически не создавал. Почувствовав вкус крови, хозяева несколько активировались – были моменты у Миранчука и того же Зе Луиша.

А что «Уфа»? Если в обороне было все хорошо, то вот с нападением по-прежнему большие проблемы. Пара форвардов Жамалетдинов-Кротов смотрелась совсем блекло. И даже в концовке матча, когда нужно было бежать вперед, команда сумела создать лишь пару полумоментов. Этого, естественно, недостаточно. Очередное поражение, и «Уфа» продолжает оставаться в зоне вылета.

СКАЗАНО

Рашид РАХИМОВ, главный тренер ФК «Уфа»:

- С проигрыша начинать не очень приятно, но это не первый такой дебют. Что касается игры, то по первому тайму ничто не предвещало, что можем уступать. Выглядели очень неплохо, нравилось, что старались атаковать. Выиграли много борьбы, но концовка тайма напрягла. Очень много моментов было, когда перестали блокировать передачи. Во втором тайме у нас не сохранялся мяч, у «Локомотива» было территориальное преимущество, но моментов почти не возникало. Гол нелогичный, под вратаря открывались два игрока. Это наша ошибка.