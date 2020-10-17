Коронавирус в Башкирии на 17 октября 2020 года: школьные каникулы могут продлить из-за подъема заболеваемости

Школьники могут отдыхать дольше, чем планировалось изначально - все зависит от эпидобстановки в регионе Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

«Комсомолка» продолжает следить за ситуацией с эпидемией коронавируса в Башкирии. Согласно последним оперативным данным Минздрава, цифры ежедневного прироста числа заболевших в республике продолжают расти. Только за минувшие сутки в республике зафиксировано 73 новых случаев заболевания, общее число заболевших достигло уже 9609 человек. Из 928 активных случаев заболевания 810 находятся на амбулаторном лечении с легкой или бессимптомной формой болезни, еще 118 – госпитализированы. Состояние большинства из них оценивается как удовлетворительное и средней тяжести, еще двое находятся в тяжелом состоянии, а один пациент подключен к аппарату ИВЛ.

Что касается новых летальных случаев, то за сутки их не выявлено – общее число жертв ковида остается 47. Напомним, последним умершим стал 66-летний уфимец, страдающий такими сопутствующими заболеваниями как сахарный диабет 2 типа, атеросклероз аорты 3 степени и хронической пиелонефрит.

Еще 56 пациентов вылечились – всего с начала эпидемии в республике выздоровели 8634 человек. Также за сутки выявлено 208 новых случаев внебольничной пневмонии.

ШКОЛЬНЫЕ КАНИКУЛЫ В БАШКИРИИ МОГУТ ПРОДЛИТЬ ИЗ-ЗА КОВИДА

Школьные каникулы в Башкирии могут продлить – об этом в минувший четверг сообщил глава республики Радий Хабиров во время очередного «Здравчаса». Цифры заболеваемости коронавирусом неумолимо растут, поэтому власти могут перестраховаться и добавить еще несколько дней отдыха ученикам. Все будет зависеть от текущей эпидемиологической обстановки. Напомним, что из-за ковида каникулы у школьников и так начались на неделю раньше и продлятся с 19 октября до 4 ноября включительно.

– Мы должны поберечь и детей, и учителей. Если эпидобстановка к 4 ноября не улучшится, будем вынуждены продлить каникулы, - подчеркнул Хабиров.