Отравился в салоне дорогой иномарки: новые подробности трагедии с молодыми влюбленными из Уфы

«Задохнулись в салоне иномарки»: что случилось с влюбленной парой подростков, которых нашли в уфимском подземном гараже

Накануне вечером в одном из подземных гаражей неподалеку от набережной в Сипайлово обнаружили тела молодой влюбленной пары – к сожалению, парень уже не дышал, а его подруга подавала слабые жизни, поэтому очевидцы срочно вызвали скорую помощь, и девушку увезли в реанимацию. Как рассказал собственный источник «КП-Уфа», незадолго до трагического инцидента подростки повздорили с родителями и ушли из дома: их видели возле торгового центра, а потом ребята и вовсе перестали выходить на связь. Родители искали своих детей, писали объявления о пропаже в местных «подслушках», не подозревая, что подростки находятся совсем рядом.

Первокурсников уфимского колледжа 18-летнего Альфреда Ш. и 18-летнюю Руфину А. нашли в подземном гараже в том же самом доме, где и жил погибший подросток. Влюбленные находились в салоне дорогой иномарки, принадлежавшей отчиму Альфреда: очевидно, ребята решили погреться и завели машину. В закрытом пространстве быстро скопился угарный газ, и подростки, отравившись смертоносными парами, потеряли сознание.

ВРАЧИ ДЕЛАЮТ ВСЕ ВОЗМОЖНОЕ

По состоянию на день, 16 октября, Руфина находилась в реанимации городской клиники, врачи делают все возможное, чтобы спасти ее жизнь, но не дают никаких прогнозов. Девушка находится в сопоре (глубокой коме), ее состояние очень тяжелое и нестабильное. Родные Руфины молятся только о том, чтобы она выжила.

Близкие и друзья Альфреда Ш. не могут поверить в случившееся. Они уверены, что это роковая случайность.

- Спи спокойно, брат. Нам будет очень тебя не хватать, - скорбят друзья погибшего первокурсника.

- Нам, как его друзьям, сейчас очень плохо и больно, не представляю, как их родителям, - вздыхает подруга Альфреда Радмила З.

Что же произошло в тот вечер, сейчас выясняют следователи.

- По факту случившегося сейчас проводится доследственная проверка. Следователи уже осмотрели место происшествия и назначили судебно-медицинскую экспертизу с целью выяснения причин смерти одного из подростков. Устанавливаются все причины и условия, способствовавшие произошедшему, - уточнили в пресс-службе регионального Следственного комитета.