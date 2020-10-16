«Немного поднялась температура»: уфимец рассказал правду о новой вакцине от коронавируса

Теперь Рустэм Валеев совершенно не опасается за свое здоровье - ведь он привит

Ситуация с коронавирусом в Башкирии становится все более напряженной: ежедневные цифры заболевших растут с ужасающей скоростью. А вот 55-летний уфимец Рустэм Валеев уже не опасается опасного вируса и спокойно выходит на улицу. Все потому, что мужчина принял участие в уникальном эксперименте и стал добровольцем в испытании вакцины против коронавируса. О том, как пришло решение поучаствовать в испытании, о самочувствии после прививки и многих других моментах Рустем Валеев подробно рассказал в беседе с «КП-Уфа».

«РЕШИЛ ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ УНИКАЛЬНЫМ ШАНСОМ»

Рустэм Валеев – известный в Уфе бизнесмен, руководитель крупного предприятия. Когда в марте в Башкирию пришли пугающие известия об эпидемии ковида, директор компании сразу принял решение перевести всех сотрудников на удаленный режим работы. Мера оказалась эффективной – за все месяцы в компании заболел только один сотрудник, и это – настоящий успех.

- Я сразу понял, что ковид – действительно опасен, смертельно опасен. Мы с женой тоже максимально дистанцировались, уже полгода не виделись со своими детьми, общаемся только по видеосвязи, - признается Рустэм Валеев. – К тому же, есть печальный пример. Знакомый заболел коронавирусом – болел тяжело, долго, лежал в госпитале и публиковал в соцсетях «ковидные хроники». Я остался под большим впечатлением.

В июле уфимец узнал от друзей, что в России появилась первая вакцина от коронавируса, испытывать ее будут в первую очередь на врачах. Рустэм решил во чтобы то ни стало, попасть в число испытуемых, даже заполнил анкету, но увы. Количество вакцин было строго ограничено, все данные проверялись, и мужчина получил отказ.

Вакцину получили 40 тысяч добровольцев со всей России

- Когда в сентябре объявили, что Москва набирает группу из 40 тысяч добровольцев, я решил воспользоваться этим шансом. Я тщательно изучал всю имеющуюся информацию о вакцине и понял, что никаких серьезных рисков нет. Вакцина не содержит живого вируса и разработана на основе механизмов других, безопасных вакцин. Поэтому никаких страхов или сомнений у меня не было, - рассказывает уфимец. – Заполнил анкету на сайте (правда, пришлось указать московский адрес дочки, чтобы уж наверняка), и все. Через две недели мне позвонили из клиники и поинтересовались, не передумал ли я, после чего пригласили в Москву на сдачу анализов.

Мужчина признается, что поначалу жена тяжело восприняла новость об участии в испытании вакцины.

- Расстроилась, переживала, но отговаривать не стала. Моя супруга - очень разумный и понимающий человек, который поддерживает меня во всех моих начинаниях, - улыбается Рустэм Валеев.

СОГЛАСИЕ НА ПРИВИВКУ НА 18 ЛИСТАХ

Получив приглашение, уфимец срочно купил билет в Москву – в один конец, потому что не знал, как долго все продлится.

- В поликлинике была небольшая очередь. До анализов пришлось прочитать информированное согласие на 18 листах. Да, было страшновато. Но одна фраза в середине документа избавила от сомнений. «Других способов привиться от Ковид на настоящее время в мире не существует». В мире. Не существует. Я решил, что лучше бояться последствий от прививки, два этапа испытаний которой прошли без проблем. Чем бояться смерти от коронавируса, - говорит мужчина.

Перед самой вакцинацией Рустэму Валееву пришлось вручили длинный список анализов, которые необходимо было пройти – на ковид (ПЦР и на антитела), на наркотики, алкоголь, ВИЧ, гепатит и другие заболевания. Такая дотошность не случайна – многие отсеиваются уже на стадии обследований, но Рустэм прошел проверку. И уже 22 сентября вечером ему позвонил врач и пригласил на прививку.

- Кстати, никаких серьезных противопоказаний или побочных эффектов нет. Возможны небольшие аллергические реакции, да и предупредили, что нет никаких клинических испытаний, как реагирует организм при беременности. Так что тех, кто планирует в ближайшем времени становиться родителями, отклоняли, - уточняет доброволец.

После первой прививки у мужчины слегка повысилась температура, других неприятных симптомов не было

ПОДНЯЛАСЬ ТЕМПЕРАТУРА НА ПАРУ ГРАДУСОВ

Утро перед первой прививкой было волнительным. Завтракать было нельзя, и уже в обед мужчине вкололи первую часть вакцины.

- Медсестра достала пузырек из морозилки, на которой горел индикатор «-24». Долго грела пузырек в руках, размораживала. После укола в плечо я отсидел возле кабинета врача 30 минут. К вечеру у меня немного поднялась температура. На пару градусов. Это все. Больше никаких реакций не было. Три дня мне звонили из поликлиники, пытали вопросами. Но мне нечем было их обрадовать. Никаких симптомов, - улыбается уфимец.

Более того, мужчине даже не нужно было находиться две недели в самоизоляции, поэтому он беспрепятственно отправился домой, в Уфу.

- Первым делом я пришел к врачам и спросил – ребят, я вот собираюсь в командировку, можно мне выезжать? Они отвечают – да, конечно. Самоизоляция не нужна, потому что прививка не вызывает заболевание. Вызывает иммунную реакцию организма, но не заражает его, - объясняет уфимец.

В какой-то момент Рустэм Валеев даже забеспокоился: а вдруг ему вкололи не вакцину, а обычный физраствор. Согласно программе, 25 процентам добровольцам кололи именно его, чтобы исключить эффект плацебо.

- Поэтому я решил: перед тем как я полечу во второй раз в Москву, проверю-ка свой уровень антител. Пошел в уфимскую поликлинику и сделал количественный тест на антитела. IgM оказался равным нулю. Зато IgG - 10,6. Это значило, что я уже переболел и уровень антител начал повышаться. Образовался долговременный иммунитет, - говорит Рустэм Валеев.

После второй прививки иммунитет к вирусу полностью сформировался

«НА ПРИВИВКУ Я НЕ СЕТУЮ. СДЕЛАЛ САМ, И ВАМ СОВЕТУЮ»

И вот, наконец, оставался последний этап. 12 октября мужчине позвонили из московской клиники и записали на вторую прививку.

- Билет, самолет. И вот я выхожу из стен поликлиники, счастливый и свободный. Свободный от страха заболеть и умереть. От страха заразить свою семью, родных, близких, сотрудников. Ощущение, как будто гора свалилась с плеч, - улыбается уфимец.

На вопрос, не переживает ли он о возможных последствиях вакцинации, Рустэм Валеев заявляет уверенно - нет.

- Как сказал бы мой папа: «На прививку я не сетую. Сделал сам, и вам советую». Я не считаю, что надо мной проводился какой-то эксперимент, и вообще себя героем не считаю. Я уверен, что воспользовался уникальной возможностью, которое дало государство этим 40 тысячам добровольцев. Это не героизм, а возможность защитить свое здоровье. Риски здесь гораздо меньше, нежели если заболеть коронавирусом непривитым в 55 лет и попасть на аппарат ИВЛ. Сохраняется ли в дальнейшем иммунитет? Конечно, количество антител в крови со временем будет снижаться, но иммунная память сохраняется. Так что если привитый человек вдруг и заболеет, то болезнь будет протекать в максимально легкой или бессимптомной форме, - подчеркивает уфимец.