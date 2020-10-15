Тест на коронавирус в Уфе: где сдать, цена, кому делают бесплатно

Если у вас нет никаких симптомов, но вы желаете проверить свое здоровье, можете сдать анализ в частной клинике Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

В Башкирии снова растет ежедневное число заболевших коронавирусом, а значит, вопрос, где можно сдать анализы на ковид, вновь становится актуальным. «Комсомолка» собрала для своих читателей инструкцию: где можно сдать ПЦР-тест на коронавирус, а также анализ на наличие антител к вирусу, сколько это стоит, и можно ли провериться на ковид бесплатно.

ПЦР-тест на РНК вируса (мазок из зева)

Если в самом начале пандемии сдавать анализы на коронавирус могли только те, у кого неблагополучный эпидемиологический анамнез (вернулись из-за границы или крупных городов, были в контакте с зараженными), и для забора мазка нужно было вызвать на дом участкового терапевта, то сейчас пройти тест на коронавирус можно в нескольких частных лабораториях. Сразу оговоримся, ПЦР-тест на коронавирус (мазок из носоглотки) может показать только острую фазу заболевания или носительства. Болели ли вы раньше, и есть ли у вас иммунитет – этого тест уже не покажет.

- Когда у человека появляются признаки ковида - температура, кашель, недомогание, то во-первых, он должен оставаться дома на самоизоляции, во-вторых, нужно позвонить или на горячую линию по коронавирусу по номеру 8-800-2000-112, или вызвать участкового врача на дом. Именно врач осмотрит, поставит предварительный диагноз, и уже на основании анамнеза, если есть подозрение на коронавирус, назначается анализ. То есть, бесплатный анализ – только по направлению лечащего врача. Если вы подозреваете, что можете болеть коронавирусом, но у вас нет симптомов – можете самостоятельно провериться в частной лаборатории платно, - объяснили в пресс-службе регионального Минздрава.

Что касается ИФА-теста на антитела IgM и IgG, то по собственному желанию его можно сдать только платно. Подскажем адреса частных лабораторий, где можно сдать анализы.

Клиника «Лорак»: г. Уфа, ул. Проспект Октября, д.83/3. График работы: с понедельника по субботу с 7:30-13:00. Стоимость: 1500 рублей (мазок). При себе иметь паспорт, анализ берется только у лиц без признаков ОРВИ.

Сеть лабораторий KDL: адрес ближайшей лаборатории уточняйте на сайте. Предварительная запись по телефону 8 (347) 225 05 62. При себе иметь паспорт и полис ОМС. Стоимость: ПЦР метод (мазок) – 1600 рублей, антитела IgM к COVID-19 – 915 рублей, антитела IgG к COVID-19 – 865 рублей.

Сеть клиник «Меги»: адрес ближайшей клиники уточняйте на сайте. Предварительная запись по телефону 8(800) 234-70-70. При себе иметь паспорт. Стоимость: ПЦР-метод (мазок) – 2300 рублей (в цену входит консультация врача-терапевта), антитела IgM к COVID-19 – 1050 рублей, антитела IgG к COVID-19 – 1050 рублей.

Сеть лабораторий «Ситилаб»: адрес ближайшей лаборатории уточняйте на сайте. Предварительная запись по телефону:+7 (347) 201-74-62. При себе обязательно иметь паспорт. Стоимость: соскоб из ротоглотки и носоглотки - 1600 рублей, Антитела IgG к COVID-19 (определение иммунного ответа к коронавирусу) - 4500 рублей.

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ МОЖНО СДАТЬ И В АЭРОПОРТУ

Те, кто возвращается домой из-за границы и обязан в течение трех дней сдать анализ на ковид и разместить результаты анализов на портале «Госуслуги», может сдать мазок прямо в уфимском аэропорту, в Терминале №1. Тестирование проводится методом ПЦР, стоимость анализа составляет 1320 рублей, а его результаты будут готовы и придут на вашу электронную почту или в смс-сообщении в течение 48 часов.