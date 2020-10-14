Минус вице-премьер, плюс три министра: Андрей Назаров утвердил состав правительства Башкирии

Правительство республики окончательно сформировано

Накануне новоиспеченный премьер-министр правительства Башкирии Андрей Назаров утвердил окончательный состав своего кабмина. По сравнению с командой Радия Хабирова, отработавшей чуть больше года, в новом правительстве произошли структурные изменения и появились новые имена. О том, кто вошел в состав теперь уже «команды Назарова», в материале «Комсомолки».

МИНУС ОДИН, ПЛЮС ТРИ

На недавнем оперативном совещании в региональном правительстве глава Башкирии Радий Хабиров заявил, что власти решили сократить количество заместителей премьер-министра – вместо десяти их стало девять. Кресло вице-премьера освободил куратор образования и культуры Фанур Ягафаров. По словам Хабирова, его «забрали» обратно в администрацию главы республики.

- Мы Фанура Мухарямовича забираем назад, в администрацию главы. Его компетенции, его способности нам нужны на нашей, как говорится, половине, - подчеркнул на совещании Радий Хабиров.

Фанур Ягафаров покинул пост вице-премьера правительства Башкирии

В свою очередь, Андрей Назаров заявил, что сокращение количества заместителей премьера позволит сделать структуру правительства более компактной.

Кроме того, по указу главы республики три государственных комитета были преобразованы в министерства, а их руководителям дали статус министров. Так, новое министерство транспорта и дорожного хозяйства возглавил Алан Марзаев, министром торговли и услуг стал Алексей Гусев, а министром строительства и архитектуры стал Рамзиль Кучарбаев. Последний ранее занимал пост зампредседателя одноименного госкомитета.

Министром строительства и архитектуры Башкирии стал Рамзиль Кучарбаев

К слову, по решению властей в Башкирии ликвидирован один из госкомитетов.

- Ранее у нас было 32 госоргана, теперь оставляем 31 – госкомитет по надзору и контролю в сфере образования мы объединяем с министерством образования и науки, - прокомментировал председатель правительства республики.

ПЕРВЫЕ ВИЦЕ-ПРЕМЬЕРЫ И НОВЫЕ ЛИЦА

Как рассказал «Комсомолке» Андрей Назаров, в кабмине ему будут помогать два первых вице-премьера. Свою должность сохранил руководитель аппарата правительства Илшат Тажитдинов, который будет отвечать за обеспечение работы правительства, курировать Национальные проекты и развитие особой экономической зоны «Алга».

Также пост первого вице-премьера занял министр экономического развития Рустам Муратов. Ранее эту должность занимал сам новоиспеченный председатель правительства.

Рустам Муратов получил пост первого вице-премьера

- Он оставляет за собой министерство, но будет работать в ранге первого заместителя премьер-министра. Будет отвечать за всю инвестиционную деятельность, экономическое развитие, стратегию развития республики, большой довольно блок. Рустам Хамитович за прошедший год показал себя как хороший управленец, который умеет решать масштабные задачи, - рассказал Андрей Назаров.

По решению премьера в правительстве Башкирии появились два новых чиновника – руководитель Корпорации развития Башкирии Наиль Габбасов и руководитель Центра стратегических разработок Рустем Давлетов. Последний так и вовсе возглавил структуру, которая была упразднена много лет назад, а теперь возродилась вновь.

Неожиданным для всех стало введение в состав правительства руководителя администрации главы республики Александра Сидякина и мэра Уфы Ульфата Мустафина.

МНЕНИЕ

С назначением на пост премьер-министра Андрея Назарова в Башкирии окончательно сформировался состав регионального правительства. Масштабных перемен не произошло, а на ключевых постах остались те же члены команды Радия Хабирова, что приступили к своим обязанностям осенью прошлого года. Сюрпризом стало появление в составе кабинета министров мэра Уфы и руководителя администрации главы республики. Политолог БАГСУ Арсен Шаяхметов считает, что их назначение - правовой нонсенс.

- Вероятно, имеется в виду, что официально членами правительства они являться не будут, ведь это невозможно с правовой точки зрения, но будут входить в управленческий пул, присутствовать на совещаниях и мероприятиях, - прокомментировал Арсен Шаяхметов.

По мнению политолога, Ульфат Мустафин будет «министром по делам Уфы».

Мэр Уфы Ульфат Мустафин вошел в состав правительства Башкирии

- Это своего рода «ручное» управление городом со стороны республиканских властей, с учётом объема инвестиций в город и возникшей в последние месяцы череды скандалов, - отмечает политолог.

Что касается фигуры Александра Сидякина, то в башкирском правительстве он востребован, прежде всего, как влиятельный политический деятель, федеральный лоббист и куратор крупных проектов.

Руководитель администрации главы Башкирии Александр Сидякин также попал в кабинет министров

- Долгие годы администрация главы и правительство республики находились в негласной конкуренции – АГ воспринималась как «теневое» правительство. Как в такой конфигурации будут «уживаться» оба руководителя – пока не очевидно, - говорит политолог БАГСУ Арсен Шаяхметов.