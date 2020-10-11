Коронавирус в Башкирии на 11 октября 2020 года: подтверждена 44-я смерть от ковида, власти готовятся отменять массовые мероприятия

За минувшие сутки зарегистрировано 49 новых случаев заболевания ковидом, а общее число инфицированных достигло 9240 человек

«Комсомолка» продолжает следить за ситуацией с эпидемией коронавируса в республике. Так, по последним данным регионального министерства здравоохранения, за минувшие сутки зарегистрировано 49 новых случаев заболевания ковидом, а общее число инфицированных достигло 9240 человек. Из них 761 пациент находится на амбулаторном лечении, а еще 103 лечатся в больницах. Состояние большинства из них оценивается как удовлетворительное. Пять человек в тяжелом состоянии, а один пациент подключен к аппарату ИВЛ.

По данным Минздрава Башкирии на амбулаторном лечении находятся 761 человек, а за сутки выписали 34 человека. Всего коронавирусом переболели 8332 жителя республики.

Что касается внебольничной пневмонии, то за сутки такой диагноз поставили 196 пациентам. Выздоровели от пневмонии 259 человек.

В Минздраве Башкирии подтвердили 44-й случай смерти пациента с коронавирусом. В пресс-службе отметили, что скончалась 64-летняя женщина из Белебеевского района республики. У нее наблюдались хронические заболевания, такие как сахарный диабет второго типа с тяжелым течением, сегментарная атрофия, склероз и липоматоз поджелудочной железы.

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МЕРОПРИЯТИЯ МОГУТ ЗАПРЕТИТЬ

В преддверии Дня республики глава Башкирии Радий Хабиров побывал на строительной площадке в Стерлитамаке. Напомним, там началось строительство новой инфекционной больницы. Региональные власти обещают сдать этот масштабный объект к 15 декабря.

После посещения строительной площадки Хабиров записал видеообращение к жителям республики, где анонсировал резкое сокращение массовых мероприятий.

- Мы начали болеть, очень много болеть, и это вызывает серьезное беспокойство. Наше здравоохранение выдержит это все, мы открываем дополнительный коечный фонд. Но пора вновь задуматься об этом, пора гораздо серьезнее относиться к масочному режиму, к соблюдению социальной дистанции, - написал у себя на страницах в соцсетях Радий Хабиров.

Глава Башкирии также заявил, что в ближайшее время в Уфе состоится заседание оперативного штаба правительства республики по борьбе с коронавирусом. И там примут решение резко сократить массовые мероприятия.