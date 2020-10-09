Городской хозрасчетной поликлинике – 90 лет

Городская хозрасчетная поликлиника была открыта в 1930 и стала первым платным медицинским учреждением в городе Уфа. И именно с этого времени начала успешно конкурировать с частными практикующими докторами, акушерками и другим медперсоналом. В ней принимали всех желающих, кроме того, оказывали услуги на дому у пациентов. Первоначально учреждение размещалось в арендованных частных домах. Затем, благодаря усилиям первого главного врача Якина Петра Алексеевича, было приобретено двухэтажное здание на ул. Октябрьской революции, в котором появились лаборатория, водолечебница, рентген кабинет, стали принимать стоматологи и физиотерапевты.

После Великой Отечественной войны поликлинику закрыли, но уже в 1950 г. она возобновила свою работу. Вначале прием велся по вечерам в кабинетах республиканской поликлиники, пока в распоряжение учреждения не поступило здание по ул. Тукаева. В послевоенный период коллектив поликлиники постоянно расширял и совершенствовал спектр предоставляемых услуг.

Первый главный врач Якин Петр Алексееевич возглавлял Областную (платную) поликлинику города Уфы начиная с 50-годов прошлого столетия. Петр Алексеевич врач-терапевт, Заслуженный врач БАССР(1944г.), участник Первой мировой войны. Окончил Военно-медицинскую академию (1913, г. Петербург). С 1922 года – работал в г. Уфе. Был заведующий отделением и главным врачом инфекционной больницы. С 1943 года – главный врач поликлиники Минздрава БАССР. Награждён орденом Ленина, «Знак Почёта», медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 гг.», Почетной грамотой Президиума ВС БАССР.

В 1982 году учреждение переехало в жилой дом по адресу: пр. Октября 62/2. Удобное месторасположение поликлиники в центре Уфы (около остановки «Юношеская библиотека») и наличие множества подъездных путей способствуют ее популярности среди жителей и гостей города. Начиная с 1997 г. учреждение находится в муниципальной собственности мэрии Уфы.

Сегодня, МУП Хозрасчетная поликлиника является современным и крупным лечебным учреждением. В коллективе трудятся кандидаты наук, врачи первой и высшей категории и другие первоклассные специалисты, влюбленные в свою работу и готовые прийти на помощь пациентам даже в самых сложных случаях. Лаборатории, диагностические кабинеты, процедурные укомплектованы новейшим оборудованием, при постановке диагнозов и лечении широкого спектра заболеваний используются последние достижения медицины и самые современные медтехнологии. Специалисты поликлиники постоянно повышают свою квалификацию, обновляется материально-техническая база, вводятся новые информационные технологии, методы диагностики и лечения.

С недавнего времени в структуру Хозрасчетной поликлиники вошел филиал по ул. Российской, 108-1. Здесь ведут прием высокопрофессиональные специалисты, настоящие знатоки своего дела. Уфимцы и гости города могут посетить уютный фитнес-зал, провести лечебный массаж и физкультуру, поправить здоровье в дневном стационаре. Также здесь предоставлены услуги магнитотерапии, иглорефлексотерапии, лазеротерапии, электрофореза, парафинотерапии. Также для пациентов всегда открыт теплый бассейн для группового и индивидуального плавания, идет обучение малышей грудничковому плаванию, есть лечебные и оздоровительные ванны, подводный массаж и сауна. Здесь всегда можно провести свободное время с пользой не только для здоровья, но и для души.

Сотни уфимцев являются постоянными пациентами на протяжении многих лет. Девиз Хозрасчетной поликлиники очень прост – «Мы помогаем людям быть здоровыми и гордимся этим!». А главной целью деятельности лечебного учреждения является оказание качественной медицинской помощи обслуживаемому контингенту населения и в связи с этим руководство поликлиники делает все возможное для постоянного повышения качества медицинских услуг, их доступности, а также создания комфортной среды пребывания пациентов в поликлинике. Именно поэтому лечебное учреждение пользуется заслуженной любовью и уважением пациентов.

Признание пациентов – самая объективная оценка. Не случайно в конкурсе «КЛИНИКА ГОДА-2020» Уфимская хозрасчетная поликлиника по результатам народного голосования была признана «Лучшим диагностическим центром с собственной лабораторией».

В связи с 90-летним юбилеем от всей души желаем коллективу хозрасчетной поликлиники крепчайшего здоровья, семейного благополучия, оптимизма и новых успехов в медицинской деятельности на благо пациентов!

Контактные данные:

МУП Хозрасчетная поликлиника г. Уфа

город Уфа 450054

Проспект Октября, 62/2

ул. Российская, 108/1

+7 (347) 278-85-35

+7 (347) 200-05-02

+7 (347) 237-69-24

muhp@yandex.ru

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