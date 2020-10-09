«Черное золото» Башкирии

«Башнефть» остается самым крупным налогоплательщиком и работодателем республики

Современную Башкирию невозможно представить без башкирской нефти. С тех самых пор как в 1932 году под Ишимбаем пробурили первую скважину, экономика республики совершила крутой поворот. Всего за несколько десятилетий регион из неприметного аграрного края превратился в центр нефтехимической промышленности страны.

Сегодня наследником славных традиций первооткрывателей «черного золота», настоящим флагманом региональной экономики, остается компания «Башнефть». В преддверии Дня республики вспоминаем историю становления системообразующего предприятия и его роль в социальной жизни миллионов населения городов и сел Башкирии.

ТРАДИЦИИ ПРОШЛОГО

История башкирской нефти началась в конце 1920-х годов: ученые геологи предположили, что на Южном Урале есть огромные, еще не разведанные залежи «черного золота». Весной 1932 года скважина №702 дала первые тонны нефти, а всего несколько десятилетий спустя, в 1954 году, трест «Башнефть» вышел на первое место по добыче в СССР.

Мощный импульс к развитию нефтедобычи и нефтепереработки в Башкирии придала Великая Отечественная война. Благодаря самоотверженному труду местных и вновь прибывших нефтяников, БАССР смогла обеспечить топливом каждый третий танк и самолет Красной армии. Всего за годы Великой Отечественной войны башкирские нефтяники добыли более 5 млн тонн нефти.

Первую нефть в Башкирии открыли в далеком 1932 году

С ЗАБОТОЙ О ЛЮДЯХ

Славные традиции родоначальников башкирской нефтяной промышленности продолжает нынешние поколение промышленников. Сегодня «Башнефть», входящая в структуру «Роснефти», сохраняет звание ключевой компании Башкортостана. Она остается самым крупным налогоплательщиком и работодателем региона.

Вопреки серьезным осложнениям на рынке нефти и нефтепродуктов вследствии ряда неблагоприятных внешних факторов, «Башнефть» продолжает уверенно наращивать ресурсную базу углеводородного сырья (для республики это очень важно, учитывая степень разработанности башкирских месторождений – прим. ред) и модернизирует производственный комплекс. На эти цели выделяются значительные инвестиции, что подтверждает нацеленность компании на формирование будущего потенциала роста после стабилизации мировых рынков нефти и нефтепродуктов.

Одним из примеров такой активности стало подписание между «Башнефтью» и правительством Башкирии инвестиционного соглашения по строительству резервной технологической линии установки производства элементарной серы на заводе «Башнефть-УНПЗ». Произошло это в преддверии Дня Республики. От лица компании подпись поставил генеральный директор «Башнефти» Хасан Татриев, от правительства республики – глава региона Радий Хабиров. Реализация этого проекта позволит уменьшить негативное воздействие на атмосферный воздух при нефтепереработке.

В компании подчеркивают, что по условиям соглашения «Башнефть» обязуется профинансировать проект и создать новые рабочие места. Завершится строительство технологической линии в мае 2023 года.

После подписания соглашения с «Башнефтью» глава Башкирии поблагодарил башкирских нефтяников за сотрудничество.

- Мы признательны вам, что, несмотря на сложную экономическую ситуацию, «Башнефть» не только не сворачивает свою инвестиционную программу, а напротив, увеличивает её более чем на 10 процентов, - заявил Радий Хабиров.

В заключении отметим, что как бы пафосно это не звучало, роль нефтяников в развитии республики трудно переоценить. Ведь компания является не только ключевым драйвером экономического роста региона, но и крупнейшим социальным партнером Башкирии, ежегодно направляя большие средства на развитие социальной сферы, в том числе строительство и ремонт школ, детсадов, больниц, поликлиник, учреждений культуры и спорта.