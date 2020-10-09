«Всегда готовы прийти на помощь»

В самом центре башкирской столицы, в живописной парковой зоне, расположилось одно из крупнейших многопрофильных лечебных учреждений республики - ГКБ № 21 г. Уфы.

История клиники началась в декабре 1982 года, открытием неврологического отделения. Все эти годы больница активно развивалась, и сейчас здесь оказывается специализированная медицинская помощь по 22 профилям. В ГКБ № 21 функционируют уникальные эндокринологическое, колопроктологическое и нефрологическое отделения, отделения челюстно-лицевой хирургии, аллергологии и отделение для лечения острых отравлений. Также на базе больницы работает Региональный сосудистый центр, оказывающий высокотехнологичную помощь больным с острыми сосудистыми заболеваниями.

- В составе больницы функционируют 23 клинических, 4 реанимационных и 15 параклинических отделений. У нас одна из самых больших коечных мощностей в республике - 1264 койки! - рассказывает главный врач ГКБ №21 Ринат Нагаев. - Наша клиника обслуживает не только городское, но и сельское население - за нами закреплена огромная территория Уфимского района, всего - более 120 тысяч человек. Ежегодно наши специалисты оказывают экстренную и плановую, в том числе и высокотехнологичную медицинскую помощь более 32 тысячам пациентов.

«ГЛАВНАЯ ЦЕННОСТЬ БОЛЬНИЦЫ - НАШИ ВРАЧИ»

Несмотря на относительно молодой возраст, клиника известна на всю Башкирию своими достижениями. Именно хирурги ГКБ №21 одни из первых в республике выполнили такие сложные операции как лапароскопическая пластика при обширных грыжах и лапароскопическое удаление селезенки и желудка, операции на поджелудочной железе, внебрюшинные операции (на почках, надпочечниках при забрюшинных опухолях), став примером для остальных врачей республики и других регионов. Все аппендициты, паховые грыжи, перфоративные язвы желудка и двенадцатиперстной кишки выполняются до 90 % лапароскопически, что соответствует уровню ведущих российских клиник.

Весной 2020 года проведена редкая лапароскопическая операция по обходу зажатой сосудами двенадцатиперстной кишки, ручным соустьем между двенадцатиперстной и тощей кишками без применения сшивающих аппаратов.

- В июле 2020 года наша бригада врачей сосудистых хирургов и травматологов провела уникальную операцию по реплантации правой голени. Житель Баймакского района серьезно поранил ногу косилкой и потерял около литра крови. Часть правой стопы была раздроблена, но наши хирурги сотворили настоящее чудо и смогли спасти ногу мужчине, - рассказывает главный врач ГКБ №21 Ринат Нагаев.

Реабилитация в ГКБ № 21 признана лучшей в стране. Врачи клиники стали победителями XI международного Конгресса «Нейрореабилитация-2019» в номинации «Лучшая мультидисциплинарная бригада 2-го этапа реабилитации больных инсультом». В ноябре 2019 ГКБ №21 победила в народном голосовании «Клиника года» в номинации «Лучший травмпункт».

- Главная ценность больницы - это люди. Слаженный коллектив, бережно хранящий лучшие традиции, заслуживает бесконечного уважения. Сейчас в учреждении работают 2182 сотрудника, включая 556 врачей, и все они настоящие профессионалы своего дела, - с гордостью признается руководитель клиники.

КОРОНАВИРУС НЕ ПРОЙДЕТ!

Когда Башкирию захлестнула эпидемия коронавируса, многие медучреждения в Уфе были перепрофилированы в ковид-госпитали, и нагрузка на ГКБ №21 значительно возросла. Но несмотря на трудности, сотрудники больницы прилагают все силы, чтобы никто из пациентов не остался без медицинской помощи.

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Возможны противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом.

Лицензия № ЛО-02-01-007650 выдана 03 марта 2020 г. Министерством здравоохранения Республики Башкортостан.