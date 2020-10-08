Инвесторы теряют интерес к Башкирии?

Фото: Булатов Алексей

Встречая 2020-й, високосный, год, мало кто мог представить, с какими сложностями придется столкнуться инвесторам в Башкирии. С начала года неожиданно ударил коронавирус – несладко пришлось всем: рядовым гражданам, руководству региона и муниципалитетов, и, конечно же, пострадала большая часть бизнеса.

Только утихли «вирусные» страсти, вновь развернули экономику, как вектор внимания переключился на окрестности Стерлитамака. У подножия Куштау развернулась борьба между БСК, планировавшего здесь разработки в целях развития производства, и эко-защитниками и общественными деятелями со всей республики. К счастью, удалось обойтись без кровопролития, но маховик уже раскручен: и вот началась доследственная проверка, и «полетели» заявления в суд.

А тут уже и в Баймакском районе Башкирии началась похожая история: местные вышли с протестами против промышленной добычи золота в районе местного озера Талкас. А если вспомнить относительно недавние события вроде сибайской истории, когда о тлении местного карьера узнал весь мир – то становится немного тревожно. Продолжать ли верить, что инвесторы не отвернутся от Башкирии? Что будет с экономикой региона в будущем?

ИНВЕСТИЦИИ – НА ПОНИЖЕНИЕ

Если посмотреть статистику по инвестициям за последние пять лет, то наиболее «прибыльным» годом был 2016-й, когда в Башкирию попало 355 млрд рублей. До этого на протяжении 7 лет приток денег в основной капитал предприятий региона постепенно рос. А вот с 2017-го цифры пошли на понижение.

В первом полугодии 2020 года объем инвестиций в основной капитал РБ составил почти 124 млрд рублей. В основном, повезло добывающей промышленности и обрабатывающим производствам.

Казалось бы, торжества в честь открытия новых производств должны проходить чуть ли не каждую неделю. Но фейерверков не слышно.

Причин здесь может быть несколько. Первое - протесты жителей. Наиболее яркий пример, конечно, борьба за Куштау, но есть и другие случаи. Так, например, в Благоварском районе так и не построили современный свинокомплекс. «Воюют» местные жители и против строительства цементных заводов в Сибае и Салаватском районе. То же самое, вероятно, и препятствует возведению завода ОСП-плит в Сибае, который планировалось открыть в 2019 году. Кстати, после конфликта вокруг Куштау остановились геологическая разведка в Абзелиловском районе – «Русская медная компания» покидает объект, ГОКа здесь, судя по всему, не будет.

Вторая причина, в том числе, тесно связана с первой: в такой обостренной социальной обстановке инвесторам становится неуютно – и они ищут другие площадки. Третье: деньги. Взять хоть главный долгострой Башкирии - мечеть «Ар-Рахим», которую не могут довести до ума уже 13 лет! Потому что изыскать миллиарды на этот проект оказалось проблематично.

Все это вкупе создает довольно серьезные препятствия тому, чтобы легко и непринужденно реализовать грандиозные задумки, рожденные на саммитах в 2015 году.

ЗАТРАТЫ РАСТУТ, ПРИБЫЛЬ ПАДАЕТ

Власти Башкирии уверяют: инвестиционная деятельность – в числе приоритетов. Что предлагают инвесторам на сегодняшний день? В Башкирии появилась особая экономическая зона «Алга» с особым юридическим статусом и рядом налоговых льгот для предпринимателей. А буквально на днях, 5 октября, этот проект включили в федеральный перечень РосОЭЗ.

- Это позволит получить координационную помощь в разработке и реализации предложений по совершенствованию системы мер, обеспечивающих эффективное развитие промышленно-производственной инфраструктуры ОЭЗ «Алга», а также поддержку и продвижение ее на внутреннем и международном рынках для привлечения инвесторов на территорию РФ, - отмечают в Корпорации развития РБ.

Между тем, предприятия продолжают закрываться.

Взять, к примеру, уфимский завод «Промсвязь», производящий телекоммуникационное и электронное оборудование: в 2018 году производство остановили, а летом 2020 года предприятие перестало существовать. Хотя сотрудники пытались отвоевать свои рабочие места еще за год до того, как проблема обострилась. Увы – не вышло.

Недавно в Мелеузе законсервировали местный сахарный завод.

- Были разговоры, что закроют, но никто не верил. А потом раз – и вот уже люди без работы остались, - делятся переживаниями местные жители. – Да, конечно, на предприятии старое оборудование, много что нужно поменять, но неужели нужно было так кардинально все решать?

Вместе с тем, появились опасения, что следом закроется и местный молочно-консервный комбинат. Однако пока этому нет никаких предпосылок.

А вот молочный завод в селе Киргиз-Мияки оказался на грани разорения в начале 2020-го года. Увы, туристической компании с 20-летней историей – «Роза Ветров Башкортостана» - тоже никто не помог: с месяц назад компания объявила о банкротстве. В прошлом году обанкротилась и вертолетная компания «Роторфлай», которая работала с 2007 года – китайские инвестиции ушли в другое русло.

Справедливости ради, стоит отметить, что часть проектов все-таки получили жизнь: достроили и ввели в эксплуатацию Затонскую ТЭЦ, инфекционный центр под Уфой, а также дом престарелых в Шмидтово (но тут сменился инвестор). А еще появились новые ледовые дворцы в Стерлитамаке, Кумертау, Туймазах, мост через реку Уфа в районе Караидели и несколько других объектов.

Однако, в большинство в списке - это социальные объекты, которые генерируют затраты. Предприятий, дающих республике прибыль, которую как раз и следовало бы пустить на затраты в «социалке» – гораздо меньше. Такой дисбаланс может обернуться кассовым разрывом и куда большим обострением в социальной сфере, чем экологические протесты.

ОБОГНАТЬ ТАТАРСТАН

Вы наверняка замечали, что соседняя республика регулярно обгоняет Башкирию во всевозможных рейтингах. По качеству жизни мы второй год подряд занимаем 25-ю строчку в списке РИА Новости, по доходам населения ситуация еще хуже – мы 30-е (Татарстан – десятое место), по доступности жилья, несмотря на рост ипотечных кредитов, Башкирия вообще в аутсайдерах – 52 место. Вместе с тем, по сокращению рабочих мест (в абсолютных величинах) республика лидирует в общероссийском рейтинге. А вот по вовлеченности населения в малый бизнес имеем не самые плохие показатели – 14е место. Но и тут Татарстан опередил.

Что касается инвестклимата: мы на девятом месте (но это тоже рост: год назад РБ была 16-я), а наши соседи - вторые. В июле на заседании наблюдательного совета «Агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов» Владимир Путин спросил у Радия Хабирова, мол, когда Башкирия обгонит Татарстан.

- Думаю, что займет какое-то время, но они пока для нас даже в каком-то смысле учителя, мы у них перенимаем опыт, но приближаемся к ним, - ответил тогда глава Башкирии.

Какими мерами власти намерены привлечь интерес потенциальных инвесторов, если фактически республикой управляет «вече», блокирующее запуск крупнейших проектов? Татарстану удается избегать таких проблем, и этому действительно следовало бы у него поучиться.

Летом на инвест-форуме в Сибае глава Башкирии Радий Хабиров подчеркнул, что регион ждут непростые годы: с одной стороны, будут приняты меры по развитию экономики, с другой – придется столкнуться с тем, что жители не захотят появления новых производств на своей территории. Властям предстоит решить эту проблему, иначе Башкирия продолжит терять инвесторов и падать в рейтингах, несмотря на все усилия.