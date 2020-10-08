Коронавирус в Башкирии на 8 октября 2020 года: за сутки выявлено 186 случаев внебольничной пневмонии

За сутки в лабораториях на ковид обследованы 9572 человека Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

«Комсомолка» продолжает следить за ситуацией с эпидемией коронавируса в республике. Так, по последним данным регионального Министерства здравоохранения, за минувшие сутки зарегистрировано 47 новых случаев заболевания ковидом, а общее число инфицированных достигло 9098 человек. Из них 714 жителей республики находятся на амбулаторном лечении, а еще 108 находятся в стационарах. Состояние большинства из них оценивается как удовлетворительное, еще шестеро в тяжелом состоянии переведены в палату интенсивной терапии, а один пациент подключен к аппарату ИВЛ.

Что касается новых летальных случаев от ковида, их за сутки не зарегистрировано. С начала эпидемии в республике от последствий вируса скончались 42 человека. Еще 11 за сутки выписались с полным выздоровлением. Таким образом победить опасную инфекцию смогли уже 8234 жителя Башкирии.

Кроме увеличения ежедневного числа заболевших, в республике резко увеличилась заболеваемость внебольничной пневмонией. Только за последние сутки такой диагноз поставили 186 пациентам.

«ЧИСЛО ИНФИЦИРОВАННЫХ РАСТЕТ, НО ЭТО НЕКРИТИЧНО»

Министр здравоохранения Максим Забелин признал рост числа заболевших коронавирусом в Башкирии, но отметил, что ничего критичного в этом нет, все под контролем.

- Число инфицированных у нас действительно растет. Темпы роста составляют 0,5, коэффициент распространённости – 1. Но здесь нет никакой критичности, можно сказать. Мы готовы, в резерве есть достаточное количество коечной емкости, – отметил глава ведомства.

Также министр здравоохранения заверил, что республика готова оказать медицинскую помощь всем нуждающимся и отметил, что некоторые медучреждения будут снова перепрофилированы под инфекционные госпитали. Например, уже развернуты ковидные корпуса в ГКБ №8 и ГКБ №5, также готовится к открытию корпус при БГМУ на базе университетской клиники.

112 ШКОЛ ЧАСТИЧНО ЗАКРЫЛИ НА КАРАНТИН

Как сообщили в министерстве образования Башкирии, в республике частично закрыты на карантин из-за коронавируса 112 школ. Как сообщили в ведомстве в беседе с РБК, сейчас 203 класса обучаются дома дистанционно, при этом не уточняется – сколько среди них заболевших учеников и учителей.

- В настоящее время в общеобразовательных организациях республики санитарно-эпидемиологическая ситуация стабильная, что позволяет продолжать обучение в обычном режиме. Оснований для массового перехода на дистанционное обучение нет, - уточняет Минобр республики.

Напомним, что ранее Радий Хабиров во время оперативного совещания в правительстве заявил, что школы будут работать в прежнем режиме. Каникулы переносить не будут, глава только предложил их продлить на 3-4 дня.