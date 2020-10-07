Уфимский «Салават Юлаев» завоевал два очка из четырех на выезде против клубов из Татарстана

Голкипер юлаевцев Александр Скрынник в матче с «Ак Барсом» отразил 39 бросков по своим воротам

Накануне хоккеисты уфимского «Салавата Юлаева» завершили очередной выезд в рамках регулярного чемпионата КХЛ. Соперниками юлаевцев стали команды из Татарстана – нижнекамский «Нефтехимик» и казанский «Ак Барс». На матчи против заклятых друзей отправился молодежный состав – большинство лидеров команды по-прежнему находятся в списке травмированных. Ни для кого не секрет, что виной всему распространение коронавируса. Коварная болезнь не пощадила и тренерский штаб «Салавата». Место главного на мостике вновь занял Николай Цулыгин.

На матчи против татарстанских клубов не поехали ведущие игроки «Салавата». На данный момент в лазарете находятся 15 игроков основного состава, в том числе, голкипер Юха Метсола, защитник Григорий Панин, нападающие Теему Хартикайнен, Сакари Маннинен, Никита Сошников, Александр Кадейкин и другие хоккеисты. Ранее из-за болезни всех троих вратарей команды клуб подписал срочный контракт с игроком «Тороса» Александром Скрынником.

В условиях катастрофической нехватки опытных хоккеистов тренерский штаб «Салавата» сделал ставку на молодых игроков, которым помогали пока еще находящиеся в строю Михаил Бирюков и впервые вышедший на лед в сезоне Филип Ларсен. Капитанскую нашивку получил Алексей Семенов.

Первый выездной матч серии состоялся 3 октября в Нижнекамске. Уфимцы уверенно обыграли местный «Нефтехимик» со счетом 4:1. Голы забили Михаил Воробьев, Илья Баранов, Филип Ларсен и Данил Алалыкин. У гостей отличился Владимир Галузин.

После матча и.о. главного тренера «Салавата Юлаева» Николай Цулыгин отметил, что команде удалось победить, в том числе, за счет хорошей дисциплины.

Второе «Зеленое дерби» в нынешнем сезоне «Салавату» далось нелегко. В Казани «по болезни» также выбыл ряд хоккеистов, среди которых такие мастеровитые игроки как Данис Зарипов, Виктор Тихонов и Найджел Доус.

К сожалению, молодежь «Салавата» не смогла совладать с «Ак Барсом». Итог – 4:1 в пользу казанского клуба. В составе юлаевцев шайбу забросил Алексей Пустозеров.

Следующий матч в рамках регулярного чемпионата КХЛ «Салават Юлаев» проведет на льду «Уфа-Арены» в предстоящий четверг, 8 октября. Соперниками юлаевцев станут хоккеисты новосибирской «Сибири».