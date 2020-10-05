Самые громкие происшествия, которые произошли в Башкирии на прошлой неделе

За неделю в республике произошли и пожары, и аварии Фото: Михаил ФРОЛОВ

Минувшая неделя в Башкирии выдалась несвободной: смертельные пожары, аварии, несчастные случаи и секс-скандалы. Напомним о самых запоминающихся событиях, которые взбудоражили всю республику.

ШАХТЕР ПОГИБ ПРИ ОБВАЛЕ МЕДНОГО РУДНИКА

Ранним утром 29 сентября в Хайбуллинском районе, неподалеку от села Петропавловск произошел взрыв на руднике. Рабочий закладывал взрывчатку для разработки прохода, но произошел обвал грунта, и несчастный оказался буквально заживо погребен под землей. Расследованием несчастного случая сейчас занимается Ростехнадзор. Сам 49-летний погибший работал в Башкирии вахтовым методом, а сам родом из Казахстана. Компания помогла семье шахтера с перевозкой тела на родину, а также оказала материальную помощь семье.

АВТОБУС ЗАДАВИЛ МОЛОДУЮ ДЕВУШКУ, ПЕРЕБЕГАВШУЮ ДОРОГУ

Поздним вечером 30 сентября в Белебее пассажирский автобус сбил 26-летнюю девушку, которая решила перебежать дорогу в неположенном месте. Прохожие вызвали скорую, но несчастная получила серьезную черепно-мозговую травму и скончалась на больничной койке. В региональной Госавтоинспекции заявили, что по факту смертельного ДТП проводится расследование.

В УФЕ ТРЕХЛЕТНЯЯ ДЕВОЧКА ВЫПАЛА ИЗ ОКНА

В Уфе трехлетняя девочка выпала из окна третьем этаже. Трагический инцидент произошел в минувшие выходные в Калининском районе. Как рассказали спасатели, малышка играла без присмотра на окне и в какой-то момент облокотилась на москитную сетку и полетела вниз. К счастью, малышка хоть и получила ушибы и переломы, но осталась жива, сейчас за ней присматривают врачи.

В ПОЖАРЕ ПОГИБЛА СЕМЬЯ С ПЯТИЛЕТНИМ РЕБЕНКОМ

В ночь на понедельник под Уфой в поселке Лебяжий вспыхнул недостроенный жилой дом. Соседи вызвали пожарных, но здание уже было охвачено полностью огнем. Как оказалось, пожар начался с мансарды, и когда пожарные проливали завалы, то обнаружили тела трех погибших домочадцев - супругов и их пятилетней дочери. Очевидно, люди крепко спали, когда вспыхнуло пламя, и не успели выбраться на улицу. Спастись удалось только бабушке, которая выбралась из горящего дома и осталась в живых.

Сейчас причины и обстоятельства пожара выясняют следователи и дознаватели МЧС. Возможно, в доме была неисправная электропроводка или неисправный электроприбор.

ОХРАННИК В КОРРЕКЦИОННОМ ИНТЕРНАТЕ ДОМОГАЛСЯ ДО ДВУХ УЧЕНИЦ

На минувшей неделе в уфимском коррекционном интернате произошел скандал: две воспитанницы 13 и 14 лет пожаловались руководству интерната на охранника, который домогался до них. По словам девочек, 57-летний мужчина предлагал им непристойности и даже трогал за грудь. Сам же охранник заявил, что у него амнезия, и он не помнит, что произошло. Впрочем, отговорки мужчине не помогли – его уволили, предъявили обвинение в развратных действиях и отправили в СИЗО. Ему может грозить до 20 лет лишения свободы.