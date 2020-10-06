В Башкирии родителей после развода обяжут обеспечить детей жильем

Теперь развестись и бросить своего ребенка на произвол судьбы не выйдет, нужно обеспечить его жильем Фото: Евгения ГУСЕВА

Развод родителей – это тяжелая и стрессовая ситуация для любого ребенка. При этом зачастую, уходя из семьи, родитель не только лишает своего ребенка любви и заботы, но и забывает выплачивать алименты и совершенно не заботится, где же будет жить его чадо. Впрочем, власти Башкирии нашли решение этой ситуации, и на днях в регионе вступил в силу закон о защите жилищных прав детей при разводе родителей. Об этом сообщили в Госсобрании-Курултае республики.

Как объяснил председатель башкирского парламента Константин Толкачев, ранее в Семейный кодекс РБ внесли изменения, позволяющие получить от родителя дополнительные средства (помимо алиментов), необходимые на лечение тяжелобольного ребенка. Теперь депутаты озаботились и тем, чтобы родители несли ответственность, если жилищные условия ребенка оставляют желать лучшего. Второй родитель, с кем живет и воспитывается ребенок, может через суд обязать помочь с обеспечением жильем или хотя бы средствами на его аренду. При этом члены парламента намерены тщательно следить за реализацией этого закона на практике, ведь могут возникнуть спорные ситуации.

- Необходимо не только добиваться исполнения закона, чтобы защитить жилищные права детей, но и контролировать, и пресекать любые попытки злоупотребления правом со стороны родителя, с которым остался жить ребенок, - подчеркнул Константин Толкачев.

В ЭПИДЕМИЮ КОРОНАВИРУСА РАЗВОДОВ СТАЛО БОЛЬШЕ

Закон принят очень вовремя, поскольку во время эпидемии коронавируса в Башкирии резко увеличилось число разводов. Об этом сообщил уфимский адвокат Роман Петров, который посетовал на то, что все чаще ему приходится заниматься бракоразводными процессами. Все просто, во время самоизоляции, когда приходится проводить больше времени вместе, вскрываются не самые приятные стороны вторых половинок.

- Статистику мы не ведем, но дел бракоразводных стало очень много. Это я говорю из своих наблюдений. Люди оказались к такому не готовы – сидеть дома 24 на 7 вместе плюс отсутствие финансов, - говорит Роман Петров.