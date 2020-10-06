«Леры больше нет»: под Уфой трагически погибла 18-летняя девушка

Совсем скоро девушке должно было исполниться 19 лет, и она очень ждала этот праздник

Стали известны подробности жуткой аварии, произошедшей накануне утром под Уфой. Напомним, что около 5 утра, неподалеку от остановки «Кафе Отдых» отечественный автомобиль ВА3-2112, двигаясь в сторону башкирской столицы, на скорости потерял управление и врезался в отбойник. Удар пришелся со стороны пассажирских сидений, из-за чего обе двери автомобиля оказались вырванными. В итоге 18-летняя пассажирка, которая находилась на заднем пассажирском кресле и не была пристегнута, выпала из машины на дорогу и ударилась о парапет. Травмы оказались слишком серьезные, и молодая девушка скончалась на месте происшествия до приезда скорой помощи. Еще одна 17-летняя пассажирка, которая находилась на переднем сиденье, выжила, хоть и получила множественные ушибы и переломы. Жизнь ей спасло лишь то, что она была пристегнута ремнем безопасности.

А вот сам виновник аварии – 23-летний уфимец – отделался лишь шоком и парой ушибов. Более того, парень даже не сразу и понял, что произошло, поскольку был сильно пьян. А кроме того, уже лишен ранее водительских прав за нетрезвую езду, но и это обстоятельство не остановило лихача.

Автомобиль буквально вспорол отбойник, из-за чего обе пассажирки пострадали, а водитель отделался испугом

- Водитель был лишен права управления транспортными средствами в 2016 году за пьяное вождение, документ он не восстановил. При медицинском освидетельствовании прибор показал 0,433 мг/л алкоголя, - уточнила в беседе с «Комсомолкой» представитель отдела ГИБДД по Уфе Альбина Кадикова.

ЧЕРЕЗ МЕСЯЦ ДОЛЖНО БЫЛО ИСПОЛНИТЬСЯ 19 ЛЕТ

Как рассказали знакомые молодых людей, в ту ночь компания отдыхала в гостях в поселке Чесноковка, а под утро отправилась домой. Такси решили не вызывать, 23-летний парень галантно вызвался подвезти дам до дома несмотря на то, что и сам едва держался на ногах.

- Мы сами еще не знаем толком, что произошло. Утром позвонили из полиции, мол, так и так, Лера попала в аварию, ее больше нет. Мы в полном шоке, не верим в происходящее, - плачет тетя погибшей 18-летней девушки Оксана.

Валерию М. воспитывала мать, отец практически не принимал участия в жизни дочери. Да и сама Лера была сильно привязана к матери, и даже после школы сразу стала работать, чтобы поддержать семью. Друзья и близкие погибшей девушки отзываются о ней только добрыми словами и никак не могут взять в толк – почему Лера села в машину к пьяному парню, а не вызвала такси. Через месяц ей должно было исполниться 19 лет…

- Такая красавица, молодая, улыбчивая. Жить бы еще да жить. Не пейте за рулем никогда, вот вам урок, - приносит соболезнования Валентина З.

- Выражаю свои соболезнования родственникам и близким погибшей. Очень-очень жаль, что такого светлого, доброго и искреннего, отзывчивого человечка с нами больше нет...Словами не поможешь, и не передать, каково в данный момент маме Леры, вся у ее дочери вся жизнь была впереди. Помним и будем помнить всегда. Земля тебе пухом, Лер, и я всегда буду вспоминать веселые дни, проведенные вместе с тобой, - грустит подруга погибшей девушки Арина.

Сейчас родственники Леры М. готовятся к похоронам девушки. Известие о трагедии было настолько внезапным, что сейчас все находятся в растерянности. Если вы хотите оказать помощь матери, потерявшей свою единственную и любимую дочь, то можете сделать посильный вклад (карта привязана на номер 89876229447, получатель Оксана А., родная тетя Леры).

«КП-Уфа» приносит искренние соболезнования родным погибшей девушки.