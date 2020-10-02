Бездомышей подкармливали горожане, поэтому все были в шоке, что животных могли жестоко убить. Фото: соцсети

Год назад Башкирию всколыхнула чудовищная по своей жестокости история: в подвале заброшенной больницы в Стерлитамаке зоозащитница Светлана Кондрашова нашла 11 истерзанных трупиков щенят бездомной собаки. В издевательствах над животными тогда обвинили местных школьников, а республика разделилась на два лагеря. Кто-то требовал жесткого наказания для «юных живодеров», а кто-то просил сначала разобраться и предоставить доказательства, а не творить самосуд. Прошел год – и чем же закончилась эта история? Нашли ли виновных и какое они понесли наказание, или дело просто замяли – разбиралась «КП-Уфа».

С ЧЕГО ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ

Впервые сообщение о жестокой расправе появилось в местной стерлитамакской «подслушке». По словам Светланы Кондрашовой, несколько учеников из местной школы в поселке Строймаш издевались над бездомной собакой и ее щенками.

- Сперва они закинули к собакам петарды. Мама щенят выскочила из убежища и попала под машину. Затем они продолжили издевательства над маленькими щенятами. Некоторым засунули в пасти петарды и взорвали. В некоторых кололи какие-то уколы. Свои «приключения» они засняли на камеру, - написала женщина.

Часть щенков действительно взорвали петардами, еще часть умерли от холода и голода. Фото: соцсети

История быстро получила огласку, и вскоре о ней говорила уже вся Россия. Зоозащитники написали заявление в полицию, прокуратуру и следственный комитет, и даже создали петицию, в которой просили наказать виновных. Местные чиновники и даже сам глава Башкирии Радий Хабиров требовали от правоохранительных органов тщательно разобраться в ситуации. В итоге правоохранители все же возбудили уголовное дело по статье «Жестокое обращение с животными».

Тем временем по интернету уже вовсю гуляли имена и даже адреса тех самых школьников-«живодеров». Возмущенные горожане требовали наказания, а кто-то даже предлагал внушительную сумму, чтобы ребят подкараулили и избили. Подростки, естественно, оправдывались: мол, мы не причем, животных любим и регулярно подкармливаем. Впрочем, их оправдания никто не слушал, и продолжали забрасывать угрозами и оскорблениями.

Директор школы поступил и вовсе странно: он не стал разбираться в ситуации, а заявил, что его ученики не способны на убийство, и вообще – щенки умерли своей смертью от холода и голода.

После смерти щенят зоозащитники отправили их трупы в Оренбург на независимую экспертизу, которая должна была установить причины их смерти. Спустя три долгих недели ожидания результаты были готовы. Так у зоозащитников оказались неопровержимые доказательства того, что пять щенков действительно взорвали, еще одного изрезали, а еще пять умерли от истощения и переохлаждения. Полиции ничего не оставалось, как приобщить результаты экспертизы к уголовному делу.

Результаты экспертизы приобщили к уголовному делу. Фото: соцсети

ЧЕМ ВСЕ ЗАКОНЧИЛОСЬ

Казалось бы, народное следствие уже во всем разобралось: и виновных нашли, и улики обнаружили, и уже наказание назначили (хорошо, хоть до самосуда дело не дошло), а вот реальное уголовное дело спустя год так и лежит в прокуратуре – и ни подозреваемых, ни каких-либо доказательств хоть чей-то причастности к расправе над щенками до сих пор нет.

- Уголовное дело по ч. 2 ст. 245 УК РФ («Жестокое обращение с животными, совершенное группой лиц с применением садистских методов» - Ред.) находится в производстве следственного подразделения Управления МВД России по городу Стерлитамаку. Продолжается установление обстоятельств произошедшего. Если кто-либо располагает дополнительной информацией о совершенном преступлении, просим сообщить в дежурную часть УМВД России по городу Стерлитамаку по телефону: (3473) 20-45-31. В настоящее время уголовное дело находится в прокуратуре Стерлитамака, - объяснили в пресс-службе МВД по Башкирии.

Да как так-то? И свидетели же были, которые видели подростков в тот вечер у больницы – мол, кидали петарды под ноги прохожим. И видео, на котором якобы мучители засняли в подробностях всю экзекуцию – все же говорили, что видео существует, так почему расследование так и застопорилось?

- А никого до сих пор не привлекли по этому делу, потому нет ни свидетелей, ни доказательств, - рассказывает собеседник «Комсомолки» в правоохранительных органах, знакомый с историей. – Если поначалу кто-то и давал показания против подростков, то потом, когда началась вся эта их травля, ребят, видимо, пожалели. Решили не ломать им судьбу, дать шанс исправиться. В итоге на дальнейших допросах показания стали уже скудными: это не видел, это не помню… Ну и некого в итоге привлекать оказалось. Хотя подросткам, если бы их вина была доказана, ничего бы кроме учета в ПДН и не грозило бы. Ну еще бы родителям административный штраф выписали за то, что детей плохо воспитывают…

Да, кстати, то самое видео, на которое ссылались и зоозащитники, и все, кто требовал расправы над подростками – никто его так и не видел. Существовало ли оно вообще – вопрос остается открытым.

«ПРИШЛОСЬ ПЕРЕЙТИ В ДРУГУЮ ШКОЛУ И НАЧАТЬ ЖИЗНЬ ЗАНОВО»

А как поживают сами школьники, который в одночасье стали «антигероями» на всю страну? Чем для них завершилась вся эта история?

Пашу называли главарем банды и угрожали ему убийством, хотя сам он утверждал, что в тот вечер был с отцом на тренировке. Фото: соцсети

Из всех подозреваемых учеников школы №8, «КП-Уфа» удалось пообщаться только с отцом 13-летнего Паши С. (имя несовершеннолетнего изменено – Ред.). Напомним, что именно Паше тогда досталось больше всех – его буквально заваливали угрозами в интернете, и даже обещали вознаграждение за его голову. Тяжелее всего переживал его отец: мужчина клялся и божился, что его сын не причем и в тот вечер находился на занятиях по кикбоксингу и даже показывал видеозапись с камер видеонаблюдения. Тогда Павлу и его родителям никто не поверил, и в школе за парнем закрепилась репутация живодера и садиста. Учителя и директор ополчились на школьника, обвиняя его во всех смертных грехах.

- Как мы сейчас живем, спрашиваете? Паше после всего пришлось перейти в другую школу, потому что здесь его затравили, затерроризировали. Спасибо директору, который всех собак на нас спустил. Наверное, так никто и не поверил, что мой сын тогда был не причем, но сейчас нам уже и неважно – мы ему верим, и это главное. Сейчас у Паши новая жизнь. Он сильно изменился после того случая, извлек для себя урок, - признается отец подростка.

Будет ли у этой истории хоть какое-то логическое завершение и понесет ли хоть кто наказание за убитых щенков? Теперь уже навряд ли. Впрочем, хоть один положительный момент, но в этой истории есть. Еще прошлой осенью глава Стерлитамака Владимир Куликов подчеркивал необходимость создания приюта для бездомных животных, и вот, кажется, планы начинают сбываться.