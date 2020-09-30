Коронавирус в Башкирии на 30 сентября: в Роспотребнадзоре РФ рассказали, почему в сентябре так много новых случаев ковида

Медики подчеркивают, что сейчас носить защитные маски особенно актуально, ведь осенью все респираторные инфекции становятся особенно активными Фото: Артем КИЛЬКИН

«Комсомолка» продолжает следить за развитием ситуации с эпидемией коронавируса в регионе. Так, по последним данным регионального Минздрава, за минувшие сутки в Башкирии зарегистрировано 40 новых случаев заболевания ковидом. Общее число инфицированных в регионе достигло 8748 человек. В активной стадии заболевания из них находятся сейчас 617 жителей республики: 561 лечатся амбулаторно, и еще 56 – в стационарах. Состояние большинства из них оценивается как удовлетворительное, и только один пациент находится в тяжелом состоянии в палате интенсивной терапии.

Количество смертей от коронавируса не изменилось – умерших 39 человек, а вот выздоровели и отправились домой 13 человек. Всего от COVID-19 вылечились с начала эпидемии 8092 жителя региона.

«ВИРУС ВЕДЕТ СЕБЯ, КАК И ВСЕ РЕСПИРАТОРНЫЕ ИНФЕКЦИИ»

На днях в эфире радио «Комсомольская правда» выступила руководитель Роспотребнадзора РФ Анна Попова, которая ответила на волнующий всех вопрос – почему в сентябре резко увеличилось количество заболевших коронавирусом. По словам главного санитарного врача России, это связано с началом эпидемиологического сезона, а также массовым приездом людей из отпусков.

- Цифры растут, но мы этого ожидали, потому что вирус ведет себя, как и все респираторные инфекции, у которого формируется очевидная сезонность. Он приходит в холодное время года. Любая эпидемия демонстрирует подъем во второй декаде сентября. Есть несколько причин, почему это происходит, и они не являются неожиданными. Люди вышли на работу, рабочие коллективы традиционно собираются в середине-конце августа. Они ходят по магазинам, чтобы купить себе теплую одежду и собрать детей в школу, - рассказала Анна Попова в беседе с обозревателем kp.ru., уточнив, что если не соблюдать масочный режим и не соблюдать социальную дистанцию, количество заболевших будет только расти, поэтому необходимо внимательнее отнестись к своему здоровью.

Также главный санитарный врач России объяснила, почему те, кто приезжает в Россию из-за границы, должен обязательно сдать тест на коронавирус. Это необходимый шаг, чтобы защитить себя и окружающих от возможного инфицирования.