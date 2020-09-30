Уфа
Еще
Радио
Уфа
Еще
Радио
Уфа
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Башкирии на 30 сентября: в Роспотребнадзоре РФ рассказали, почему в сентябре так много новых случаев ковида

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Башкирии на 30 сентября
Яна БАЗЕКИНА
Комментарии (1)Комментарии (1)
Медики подчеркивают, что сейчас носить защитные маски особенно актуально, ведь осенью все респираторные инфекции становятся особенно активными

Медики подчеркивают, что сейчас носить защитные маски особенно актуально, ведь осенью все респираторные инфекции становятся особенно активными

Фото: Артем КИЛЬКИН

«Комсомолка» продолжает следить за развитием ситуации с эпидемией коронавируса в регионе. Так, по последним данным регионального Минздрава, за минувшие сутки в Башкирии зарегистрировано 40 новых случаев заболевания ковидом. Общее число инфицированных в регионе достигло 8748 человек. В активной стадии заболевания из них находятся сейчас 617 жителей республики: 561 лечатся амбулаторно, и еще 56 – в стационарах. Состояние большинства из них оценивается как удовлетворительное, и только один пациент находится в тяжелом состоянии в палате интенсивной терапии.

Количество смертей от коронавируса не изменилось – умерших 39 человек, а вот выздоровели и отправились домой 13 человек. Всего от COVID-19 вылечились с начала эпидемии 8092 жителя региона.

«ВИРУС ВЕДЕТ СЕБЯ, КАК И ВСЕ РЕСПИРАТОРНЫЕ ИНФЕКЦИИ»

На днях в эфире радио «Комсомольская правда» выступила руководитель Роспотребнадзора РФ Анна Попова, которая ответила на волнующий всех вопрос – почему в сентябре резко увеличилось количество заболевших коронавирусом. По словам главного санитарного врача России, это связано с началом эпидемиологического сезона, а также массовым приездом людей из отпусков.

- Цифры растут, но мы этого ожидали, потому что вирус ведет себя, как и все респираторные инфекции, у которого формируется очевидная сезонность. Он приходит в холодное время года. Любая эпидемия демонстрирует подъем во второй декаде сентября. Есть несколько причин, почему это происходит, и они не являются неожиданными. Люди вышли на работу, рабочие коллективы традиционно собираются в середине-конце августа. Они ходят по магазинам, чтобы купить себе теплую одежду и собрать детей в школу, - рассказала Анна Попова в беседе с обозревателем kp.ru., уточнив, что если не соблюдать масочный режим и не соблюдать социальную дистанцию, количество заболевших будет только расти, поэтому необходимо внимательнее отнестись к своему здоровью.

Также главный санитарный врач России объяснила, почему те, кто приезжает в Россию из-за границы, должен обязательно сдать тест на коронавирус. Это необходимый шаг, чтобы защитить себя и окружающих от возможного инфицирования.

КАРТИНА ДНЯКоронавирус в Башкирии 2020: последние новости

Рекомендуемые