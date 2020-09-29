«Ему было всего 26»: жительница Башкирии пытается найти свидетелей гибели ее сына

По словам матери Ильвир был аккуратным и внимательным водителем

Жуткая авария, унесшая жизнь 26-летнего мужчины из Башкирии, произошла вечером 23 сентября в Саткинском районе Челябинской области, неподалеку от села Айлино. Как рассказала мать погибшего Ильвира Нигамедьянова, ее сын ездил по делам в Челябинск и возвращался домой, в родную деревню Вакиярово, что в Кигинском районе. На трассе было очень темно, поэтому Ильвир не заметил едущий впереди него трактор с прицепом, и влетел в него.

- На тракторе не было ни габаритных огней, ни других осветительных приборов. Ильвир не увидел прицеп и въехал в него, - рассказывает убитая горем мать Аниса Нигамедьянова. – Сын был пристёгнут, сработала подушка безопасности, но он погиб на месте ДТП. А ведь ему было всего 26 лет…

От автомобиля молодого мужчины после столкновения с трактором осталась груда железа

При этом женщина обращает внимание на то, что авария произошла в 19.30, но звонок в скорую поступил только в 20.12, так можно ли было спасти ее сына, если бы медиков вызвали раньше? И почему первыми на место аварии приехали не сотрудники ГИБДД, а родственники тракториста?

- Сейчас в ОМВД РФ по Саткинскому району по факту аварии проводится доследственная проверка. Полицейские установят степень вины каждого участника ДТП, - уточнили в Челябинской Госавтоинспекции.

Мать молодого мужчины не намерена дожидаться итогов проверки и сама ищет свидетелей того рокового ДТП, пусть даже на условиях полной анонимности. Женщина утверждает, что ее сын был аккуратным водителем, и в столкновении виноват только сам тракторист. Более того, по данным Анисы Нигамедьяновой, водитель трактора три года назад также стал виновником ДТП, в котором погиб человек.

- Прошу откликнуться всех тех, кто был очевидцем, важна любая информация! Не будьте равнодушны к чужому горю! – просит женщина.

Если вы стали свидетелем аварии или у вас сохранилась запись с видеорегистратора, просьба связаться с Анисой Нигамедьяновой по номеру 8-909-353-13-07.