В Башкирии мальчик с пяти лет устраивает субботники и борется с несанкционированными свалками

Многие люди не поддерживают Матвея, продолжают мусорить, но он старается не унывать. Фото: vk.com

В поселке Иглино живет 11-летний экоактивист Матвей Анискин. Несмотря на свой юный возраст, мальчик занимается важным делом – сортирует мусор, проводит субботники, борется с несанкционированными свалками и приобщает к этому друзей. «Комсомолка» поговорила с матерью Матвея Натальей, которая рассказала, как ее сын пришел к экоактивизму, и поддерживает ли его общество.

- Все началось еще, когда Матвею было всего пять лет. Мы поехали на озеро в Нуримановский район. Там была кристально чистая вода, плавали рыбы, плескались лягушки. И тогда мой сын сказал: «Мама, здесь живут рыбки, лягушки, а значит, вода тут чистая», - рассказывает Наталья.

По приезде в родное село Матвей заявил, что его маленькую родину засоряет куча мусора – лежат бутылки, пакеты, люди устраивают стихийные свалки, а ему хотелось бы видеть совсем другие пейзажи. Мальчик принял решение бороться с мусором, но не без помощи взрослых, конечно же. Первым дошкольника поддержал дедушка, вместе с ним он расчищал завалы мусора, которые устроили местные жители.

- Они собирали мусор и вывозили все на полигоны. Раз – и свалка исчезла. Потом место, где она была, заливали белизной, чтобы избавиться от неприятного запаха, и все присыпали песком, - говорит Наталья.

Вот так и начался путь юного экоактивиста – сегодня у него есть собственный блог в Инстаграме, на который подписано более 2000 человек. В этой же социальной сети он знакомится и общается с единомышленниками.

- Так получилось, что в школе, в которой учился Матвей, его не поддержали. Он хотел проводить субботники, экоуроки, но директор был против. Тогда сын посоветовался с главой сельсовета Региной Байдулетовой и договорился перейти в другую школу, - продолжает мама Матвея.

К сожалению, в жизни мальчика не все так радужно. Многие люди его не поддерживают, продолжают мусорить в Иглино, хотя знают, что Матвей борется за чистоту и сам убирается. А на днях и вовсе он высадил аллею саженцев, а деревья съели козы.

- Дома мы поддерживаем Матвея. Не хотелось бы, чтобы у него опускались руки из-за равнодушия людей, - говорит Наталья.