Коронавирус в Башкирии на 29 сентября: ковидные госпитали постепенно начинают заполняться

С началом эпидсезона количество заболевших в регионе начало увеличиваться Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

«Комсомолка» продолжает следить за развитием ситуации с эпидемией коронавируса в Башкирии. Так, во время очередного оперативного совещания в правительстве министр здравоохранения республики Максим Забелин озвучил свежие данные по эпидобстановке в регионе. Только за минувшие сутки коронавирус диагностировали сразу у 39 человек, а всего в Башкирии инфицировано 8708 человек.

- Отмечается небольшое увеличение, это связано с общей эпидемиологической ситуации в РФ и в целом – в мире. Это объясняется тем, что в осенью наступает эпидемиологический сезон, когда всегда отмечается подъем заболеваемости ОРВИ в целом и коронавирусом в частности, - уточнил подросшие цифры статистики Максим Забелин.

В ведомстве здравоохранения отметили, что сейчас в стационаре находятся 57 пациентов с подтвержденным ковидом. Состояние 40 из них оценивается как средней тяжести, тяжелых – 3 человека, в реанимации находятся еще два пациента.

Также за прошедшую неделю скончались 4 человека от коронавирусной инфекции. Только в минувшее воскресенье умерли два пациента с ковидом – 75-летний уфимец, страдавший ожирением первой степени, гипертонической болезнью и хронической ишемической болезнью сердца, а также 67-летняя жительница Башкирии с крайней степенью ожирения и сахарным диабетом. Таким образом, только за сентябрь в Башкирии от коронавирусной инфекции умерло 10 человек – практически четверть от всех смертельных случаев с начала пандемии.

Что касается вылечившихся, что всего с начала эпидемии в регионе выписано 8079 человек (+197 за прошедшую неделю) – это 97 процентов от общего числа заболевших. Еще 8000 человек находятся на самоизоляции, так как находились в контакте с заболевшими ковидом.

«БОЛЬНИЦЫ НАЧИНАЮТ ПЛАВНО ЗАПОЛНЯТЬСЯ»

Глава Башкирии Радий Хабиров также оценил ситуацию с ковидом на территории республики. По его словам, больницы «плавненько» начинают заполняться зараженными.

– Мы начали потихонечку бить тревогу. Ситуация пока стабильно ровная, хотя повышение небольшое есть. Но у нас так плавненько-плавненько наши больницы начинают заполняться, –отметил Хабиров и добавил, что при необходимости нужно будет увеличить коечный фонд, а также «спокойно и без суеты» оценивать эпидситуацию в регионе. Он также добавил, что на этой неделе в Башкирии запланировано заседание оперативного штаба по недопущению распространения коронавирусной инфекции. Среди прочего там обсудят масочный режим.

БРИГАДА МЕДИКОВ ИЗ БАШКИРИИ ВЫЕХАЛА В АБХАЗИЮ

Также во время своего доклада на «оперативке» Максим Забелин сообщил, что бригада медиков из Башкирии едет в Абхазию, чтобы там помогать местным врачам в борьбе с коронавирусом. Командировка традиционно продлится 21 день. Сейчас медики уже прибыли в Абхазию, где осваиваются на новом месте и знакомятся с ситуацией.

Ранее медицинские бригады уже побывали с командировками в Киргизии, Карачаево-Черкесии и Амурской области.