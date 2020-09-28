У пациентки были поведенческие расстройства: в уфимской больнице прокомментировали скандал с лежащей на полу женщиной

По данным минздрава, у валявшейся на полу пациентки были поведенческие расстройства, и медперсонал зафиксировал ей руки.

Настоящий скандал разгорелся в 18-ой больнице Уфы, которая со времен пандемии перепрофилирована в ковидный госпиталь. 27 сентября в социальных сетях появилось видео, на котором видно, как на полу в палате лежит пожилая женщина. Сняла ролик пациентка из той же палаты. Видео она отправила своему сыну, который тот решил выложить в соцсети. Так история и получила огласку.

«К НАМ НИКТО НЕ ЗАХОДИТ»

Запись напоминает кадр из фильма ужасов. На полу – женщина преклонного возраста. Несчастная стонет, а на ее руках можно заметить синяки. Что касается остальных присутствующих в палате, их состояние тоже оставляет желать лучшего. Никому не позавидуешь.

– Это, чтобы ты понимал, что к нам никто не заходит. Бабушка упала. Часа три уже лежит, никто не может ее поднять. Никаких врачей нет. Никто не заходит. Дверь закрыта наглухо. Мы никому не нужны. Мы отсюда не вылезем. Сынок, сделай что-нибудь, – говорит пациентка на видео, обращаюсь к сыну.

Кстати, мнения комментаторов вопиющего видео разделились на два лагеря. Одни обвиняли автора в том, что та не помогла бабушке встать, «хотя в палате она самая молодая». Другие же, наоборот, заступились за женщину, ведь у больной высокая температура и боли, и она сама страдает. Как стало известно от минздрава, все в палате лежали с подозрением на коронавирус.

Сын женщины, записавшей видео, утверждает, что кнопки вызова медиков не работали

«ЗАБЕРИ МЕНЯ ОТСЮДА»

«КП – Уфа» пообщалась с сыном пациентки, который рассказал, с чего началась эта история. Урал Ахмеров сказал, что бабушку подняли с пола после того, как медики увидели видео, снятое его мамой, в Интернете.

Молодой человек также пояснил, почему его мать, вместо того чтобы помочь упавшей женщине, стала снимать ее на видео. Как оказалось, она физически не могла ничего сделать – тогда у нее было «полное бессилие», высокая температура, женщина с трудом держала телефон в руках. Сейчас, по словам сына, она чувствует себя лучше, хотя разговаривает с трудом. Ей поставили капельницу, подали кислород, а медперсонал «разговаривает очень аккуратно».

– Мне позвонила мама со словами «Забери меня, пожалуйста, отсюда про нас забыли. Никто не подходит». Затем я начал звонить друзьям, у кого есть выход на 18-ю. Буквально через 10 минут перезваниваю маме. Она очень тяжело начала разговаривать. И потом присылает мне вот это видео. Мы отправили его в новостные [сообщества]. Далее, когда я приехал в 18-ю, где-то в районе получаса прошло. Я звонил сразу в прокуратуру с просьбой помочь. Прокурор сказал, что «будем разбираться» и принял заявление в устном формате, - сказал Урал Ахмеров корреспонденту.

Со слов парня, когда тот приехал в больницу, медперсонал сообщил ему, что в больницу уже позвонил прокурор.

- После всего этого их всех начали переводить в разные палаты. Маме поставили капельницу, подали кислород, движение в сторону лечения началось, бабушку, которая на кровати лежала, перевели в реанимацию, а третью бабушку тоже куда-то. Их попереводили просто из этой палаты. Кто-то из врачей сказал моей маме: «Зачем вы это снимаете?». Начали грубить, хамить маме. И дальше она сказала: «Еще раз вы мне нагрубите, я снова включу камеру». На следующий день к маме пришел начмед. Разговаривал вежливо, интересовался ее состоянием. Совершенно другое отношение после резонанса, - заявил Урал.

«ПРОВЕДЕН ИНСТРУКТАЖ»

После огласки минздрав Башкирии оперативно отреагировал на случившееся. Как сообщила пресс-секретарь ведомства Софья Алешина, у валявшейся на полу пациентки были поведенческие расстройства, и медперсонал зафиксировал ей руки.

- Пациентка самостоятельно развязала завязки и, перекатившись на бок, упала с кровати. Персонал отделения ГКБ №18 г. Уфы постоянно находится в работе по обслуживанию больных. Через короткое время подошли лечащий врач, сотрудники отделения и подняли пациентку на кровать, - заявила Алешина.

Также она отметила, что администрация больницы провела дополнительный инструктаж с младшим и средним медицинским персоналом об исполнении функциональных обязанностей.