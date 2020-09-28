В Уфе появился новый арт-объект

В историческом центре Уфы, на улице Ленина, 75 появился новый арт-объект «Дары природы»

В субботу, 26 сентября, в историческом центре Уфы, на улице Ленина, 75 появился новый арт-объект «Дары природы». В честь этого события для горожан и гостей башкирской столицы организовали настоящий праздник с песнями, танцами и веселыми конкурсами. Несмотря на то, что объекту всего два дня, он уже стал популярным местом притяжения уфимцев и героем интересных фото в социальных сетях.

С ЗАБОТОЙ О ЛЮДЯХ

Организаторами праздника для жителей и гостей Уфы стала Группа компаний «Жилстройинвест», а сам объект расположился на территории ЖК «Аристократ». Прошедшее накануне мероприятие в очередной раз доказывает, что в строительной отрасли установился тренд на социальную ответственность.

В честь этого события для горожан и гостей башкирской столицы организовали настоящий праздник с песнями, танцами и веселыми конкурсами

В «Жилстройинвесте», например, решили, что одних материальных благ недостаточно и озаботились «пищей духовной»: в компании уделяется пристальное внимание благоустройству дворов, украшению общественных пространств рядом с домами.

ИСТОРИЧЕСКИЙ ОБЛИК

Еще один пример социально-ответственного бизнеса – восстановление памятников архитектуры. В Уфе не так много старинных зданий, которые смогли обрести вторую жизнь. Особенно выделяются в этом плане два особняка, построенные в начале 20 века – дом Василия Самоделкина и дом мещан Князевых. Как выглядели эти уникальные объекты культурного наследия раньше и как они выглядят сейчас – небо и земля.

Так выглядит новый арт-объект

Дом Василия Самоделкина был построен в 1913 году и практически сразу же стал идеальным образцом деревянного зодчества. Принадлежал особняк известному в Уфе владельцу пароходов, который, по слухам, сбежал на одном из них из города после Октябрьской революции в 1917 году. За годы советской власти в здании располагались амбулатория, детский сад, райком партии, профсоюзный комитет и другие госучреждения. Его много раз перестраивали и к началу 21 века от первоначального облика здания практически ничего не осталось.

В 2016 году ГК «Жилстройинвест» приняла решение восстановить исторический облик дома Самоделкина. С помощью специалистов из Оренбуржья удалось реставрировать деревянные наличники на окнах, а внутри особняка воссоздать подлинную планировку с анфиладой комнат, Отделка фундамента выполнена из кирпичей ручной формовки. Также была проведена серьезная работа по укреплению фундамента дома. К слову, усиление здания производилось согласно всем действующим ныне нормам и правилам.

В Уфе не так много старинных зданий, которые смогли обрести вторую жизнь

Но главный герой интерьера – это все-таки сам дом, во внутренней отделке которого применены благородные решения: массивные дубовые двери, дубовый паркет, гранит, витражное остекление, хрустальные люстры и т.д.

ВТОРАЯ ЖИЗНЬ

Всего несколько лет назад уфимцы и гости столицы, проходя мимо дома по улице Ленина, 81, видели перед собой руины красивого некогда особняка мещан Князевых. Сегодня этот дом усилиями ГК «Жилстройинвест» обрел вторую жизнь. Компания за свой счет полностью восстановила здание – начиная от фундамента и кирпичной кладки, заканчивая вторым этажом. Во время реставрации, специалистам пришлось непросто, ведь исторический облик дома едва не был утерян. К счастью, нашлись фотографии 1917 года, благодаря которым удалось воссоздать, например, деревянные наличники на окнах.

Сейчас дом Князевых полностью восстановлен, он входит в архитектурный ансамбль ЖК «Аристократ». В особняк проведены все коммуникации, установлена пожарная сигнализация, организован отдельный подъезд с подземного паркинга ЖК «Аристократ».

В ГК «Жилстройинвест» отмечают, что компания и дальше улучшать общественные пространства. Сейчас в работе благоустройство Непейцевского дендропарка и создание террасного сквера на склоне Сутолоки (около ЖК «Символ»).