Башкирия за полгода получила более 54 млрд рублей из федеральной казны на поддержание экономики

В то же время инвесторы обещали вложить в республику более 51 млрд рублей

Недавно эксперты и аналитики агентства «Национальный эксперт» совместно с Центром развития региональной политики выпустили доклад о последствиях «коронакризиса» для экономики регионов Приволжского федерального округа. Специалисты изучили темпы восстановления и оценили влияние пандемии на отдельные отрасли. Авторы также выяснили, сколько денег потратили регионы на поддержку важнейших отраслей и какой из них оказался самым расточительным.

Аналитики поделили регионы ПФО по типам экономического устройства: аграрный, индустриальный и аграрно-индустриальный. Башкирию авторы отнесли к аграрно-индустриальному - в республике в равной степени развиты и промышленность, и сельское хозяйство. По мнению экспертов, такое устройство имеет неоспоримое преимущество – если в одном из секторов вдруг грянет кризис, второй поможет удержаться на плаву. В качестве доказательства авторы доклада приводят период «коронакризиса» в апреле-мае 2020 года.

ЗАТРАТЫ И ИНВЕСТИЦИИ

По мнению экспертов на фоне последствий пандемии коронавируса важнейшую роль в поддержании экономики сыграли расходы региональных бюджетов. По данным авторов доклада, к концу августа 2020 года власти Башкирии потратили уже более 200 млрд рублей. Примерно столько же потратили и в соседнем Татарстане. Это позволило соседям занять первые места в рейтинге самых «расточительных» регионов Поволжья. Для сравнения: Нижегородская, Самарская и Пермский край выделили на социальную сферу и удержание на плаву реального сектора чуть больше чем по 100 млрд рублей.

Авторы исследования изучили и другие меры поддержания экономики, которые предпринимали власти регионов. Например, привлечение инвестиций. Как оказалось, в январе-марте 2020 года инвесторы пообещали вложить в Башкирию 51,34 млрд рублей. Это позволило республике занять 15 место среди всех регионов России по объему инвестиций.

Еще один источник доходов, который региональные власти использовали для удержания экономики на плаву – деньги из федеральной казны. По данным авторов доклада, всего с начала 2020 года Башкирия получила 54,02 млрд рублей. Для сравнения, соседи из Саратовской области получили 48,51 млрд рублей, из Нижегородской области – 42,2 млрд рублей, из Татарстана – 40,74 млрд рублей.

НАЛОГИ И НАЦПРОЕКТЫ

Но и это еще не все. Отдельной строкой доходов башкирской казны стали национальные проекты. Вопреки заверениям республиканских властей, реализация программ значительно осложнилась. И проблема здесь не только в пандемии коронавируса.

- Выполнение запланированных на этот год показателей уже нереально, а срок окончательной реализации проектов – сдвигается, - считает политолог БАГСУ Арсен Шаяхметов. - Значительное изменение конечных сроков обусловлено тем, что правительство дает себе возможность откорректировать амбициозные планы, пересмотреть внутреннее содержание, с учётом замедления и без того низких темпов экономического роста, и, тем самым, увеличить время исполнения.

В завершении авторы исследования оценили такой важный показатель, как собираемость налогов. Этот показатель, как считают эксперты, оказался наиболее пострадавшим в период пандемии. Еще бы: многие предприятия просто закрылись, а большинство оставшихся столкнулись с резким падением спроса. Отсюда и проблемы с налоговыми поступлениями в казну.

Так, в Башкирии в этом году собрали на 11% меньше налогов, чем в прошлом. Еще меньше денег в казну в Приволжье собрали только в Ульяновской области – минус 11,6% и в Татарстане – минус 15,7%. По мнению аналитиков, такие низкие показатели приведут к увеличению дотаций из Москвы.