Власти Башкирии в течение месяца разработают проект по введению туристического сбора

ФОТО: Андрей Кузьмин

В июле 2020 года глава Госкомитета РБ по туризму Салават Нафиков на одном из оперативных совещаний в правительстве Башкирии предложил ввести туристический сбор.

- В связи с тем, что возрастает нагрузка на природные объекты, с учетом высокой антропогенной нагрузки просим поддержать ввод туристического сбора на наиболее посещаемые туристические объекты, - сказал Нафиков.

С его слов, данная мера позволит регулировать туристический поток и улучшать инфраструктуру для отдыхающих, и самое главное организовать цивилизованный отдых — места стоянки, сбор мусора, трансфер.

- Это должны быть небольшие сборы для туристов, люди готовы платить за сервис, сплав, посещение пещер, посещение парков. А полученные деньги можно направить на создание условий и содержание этих объектов», - сказал чиновник.

Радий Хабиров же, в свою очередь, поручил изучить опыт других регионов и проработать этот вопрос. Он подчеркнул, что в случае введения турсбора, эти средства должны пойти на базовые простые вещи: охрану экологии и инфраструктуру туризма, также в некоторых местах могут быть установлены пункты спутниковой связи или медпункты.

ПРОЕКТ УЖЕ В РАЗРАБОТКЕ

На этот раз планы не остались лишь на бумажке. Накануне Андрей Назаров сообщил, что в республике в течение ближайшего месяца будет разработан проект по введению туристического сбора в отдельных территориях Башкирии. Так что, за посещение некоторых мест, придется заплатить. Соответствующее поручение на заседании президиума правительства дал премьер-министр региона Андрей Назаров.

Как отметил глава местного Минэкономразвития Рустам Муратов, в Башкирии наблюдается устойчивый туристический поток – 2,5-2,7 млн человек в год. Дальнейшее развитие сферы требует системного подхода и дополнительные финансовых вливаний.

– Требуется модернизация кемпингов, турбаз, отелей, совершенствование обеспечивающей инфраструктуры, включая придорожный сервис, навигацию, благоустройство и насыщение смежными услугами и сервисом, – цитирует чиновника пресс-служба регионального правительства.

Республика уже имеет опыт по введению туристического сбора. Он действует на особо охраняемых территориях вблизи озер Аслыкуль и Кандрыкуль. За пребывания там с человека берут по 150 рублей в сутки, а парковка обходится в 90 рублей. За год это позволяет заработать до 12 млн рублей – деньги уходят на благоустройство территорий.

Премьер Назаров поручил Минэкономразвитию РБ подготовить предложения по новым территориям в регионе, где будут введены туристические сборы. По его словам, нововведение должно «способствовать наведению порядка в местах отдыха и повышению комфорта туристов».

ЧТО БУДЕТ?

Конкретных планов, что же будет построено и сделано на эти деньги, у властей нет. В настоящее время власти занимаются развитием туризма в Бурзянском районе. В ближайшем будущем здесь появится современный гостиничный комплекс с красивыми видами из окна – три гостиницы с 30-40 местами в каждой. Второй этаж будет жилым, на первом планируется разместить зоны питания, также возможна апитерапия – лечение медом, центр оздоровления.

Контуры здания историко-культурного комплекса полностью повторяют рельеф Уральских гор, расположенных вокруг. На территории комплекса будут расположены торговые ряды, визит-центр, где можно будет купить билеты на посещение музея и пещеры. Архитекторы вписали амфитеатр в северную часть здания комплекса, он сможет вместить до 500 зрителей. Рассчитан он на научные позиумы, фильмы, лекции.

В комплексе будут все удобства – стоянка для туристических автобусов, которые привезли гостей, пристань для катамаранов. Конечно же, будут улучшаться инфраструктура, строиться дороги, здесь уже проведен интернет, имеется сотовая связь. Вход в сам музей будет напоминать вход в пещеру. В нем будут в точности переданы факсимиле наскальных рисунков из четырех залов: Хаоса, Знаков, Рисунков, Купольного. Часть работ будет доделана уже в этом году.