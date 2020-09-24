Чтобы не накладывались друг на друга: в Башкирии от гриппа привьют 60% населения

На сегодняшний день в Башкирию прибыли 516 тысяч доз вакцины от гриппа для иммунизации взрослого населения и 167 тысяч доз для детей Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

На днях в беседе с «КП-Уфа» начальник отдела эпидемиологического надзора Башкирии Зухра Шагиева рассказала о планах по вакцинации населения от гриппа. Многие специалисты опасаются, что в условиях пандемии коронавируса будут происходить случаи «наслоения» сразу нескольких заболеваний друг на друга. В преддверии сезонного роста заболеваемости гриппом и ОРВИ санитарные врачи вновь переходят на усиленный режим работы. Недавно в Башкирию прибыла первая партия вакцины от гриппа.

КОЛЛЕКТИВНЫЙ ИММУНИТЕТ

Захра Шагиева рассказала «Комсомолке» о методах профилактики и борьбы с гриппом и другими сезонными заболеваниями.

- Существуют специфическая и не специфическая профилактика гриппа. Специфическая – это именно иммунизация населения. А не специфическая – это соблюдение мер личной гигиены, укрепление иммунитета, закаливание организма, в том числе, например, утепление окон на зиму и подача отопления, - рассказывает Зухра Шагиева.

Эпидемиолог отмечает, что иммунопрофилактика – это доказанный всеми видами исследований способ борьбы с вирусами.

- Именно благодаря прививкам мы смогли победить многие страшные болезни. Например, полиомиелит. Таким же способом мы в свое время ликвидировали натуральную оспу. В 1980-м году обязательную прививку от натуральной оспы отменили, так что мы стали последним поколением, привитым от этой болезни, - вспоминает начальник отдела эпидемиологического надзора.

Эпидемиолог Зухра Шагиева утверждает: от опасных вирусов спасет только вакцинация

По ее словам, значимость вакцинации трудно переоценить. В качестве примера она вспомнила те же 1980-е годы, когда даже в Советском Союзе началась кампания против прививок «АКДС» от коклюша, дифтерии и столбняка.

- Шли разговоры о том, что там содержится в качестве стабилизатора мертиолят натрия, который, якобы, может вызывать онкозаболевания. Здесь нужно отметить, что стабилизатор содержится во всех вакцинах. Так вот, во время кампании против этой вакцины мамы стали повсеместно отказываться прививать детей. Мы это пережили, а затем у нас пошли вспышки дифтерии, - говорит Зухра Шагиева.

Последствия тех событий оказались очень тяжелыми. Врачи и их коллеги Роспотребнадзора были вынуждены провести «ревакцинацию» взрослого населения. Медики ходили по домам и прививали детей на месте.

- Тогда погибло много детей и стариков. Мы тогда не знали, что иммунитет против дифтерии может со временем стираться. Из-за этого нам пришлось изменить календарь прививок, - говорит начальник отдела эпидемиологического надзора.

Она отмечает, что на сегодняшний день медицинские работники удерживают эпидемиологическую ситуацию по «вакцино-управляемым инфекциям» только благодаря прививкам.

- Но при этом, охват вакцинации должен составлять 95%. Это можно элементарно объяснить так: например, возьмем большую комнату, там находятся 100 человек. Наверху летает, скажем, грипп. Из этих ста людей 95 – привиты. И получается, что гриппозному возбудителю очень трудно найти те пять человек, и он их не находит. Это называется коллективный иммунитет, - поясняет Зухра Шагиева.

ПРОФИЛАКТИКА ГРИППА

Что касается профилактики гриппа, то санитарные врачи каждый год перед сезоном проводят прививочную кампанию. Если ранее в Башкирии прививались не менее 45% населения, то в 2020 году Роспотребнадзор принял решение о вакцинации 60%. Особое внимание уделяется и людям из группы риска – это дети дошкольного возраста, школьники, студенты, старшее поколение, врачи, учителя и персонал детских садов и так далее. По планам санитарных врачей, вакцинация этих категорий должна составить не менее 75%.

Только массовая вакцинация позволит остановить распространение гриппа Фото: Иван МАКЕЕВ

- Вирус гриппа – наиболее изменчивый вирус среди всех существующих. Всего за год он успевает менять свою структуру и к сезону заболеваемости он приходит к нам уже измененным. Наш организм не имеет защиты от него, - подчеркивает эпидемиолог.

Специалисты поясняют, что те прививки от гриппа, которые мы делаем, «работают» от двух до пяти лет. Но каждый год в Башкирию приходит измененный штамм вируса, и от него иммунитета уже нет. Именно поэтому необходимо каждый раз снова прививаться.

- В мире создана глобальная система слежения за вирусом гриппа – больше ни за одной инфекцией так не следят. Раньше грипп уносил огромное количество жизней из-за осложнений. Он сразу бьет и по нервной системе, по сердечнососудистой системе, по дыханию. В последние годы, особенно после появления «свиного гриппа», вирус научился вызывать стремительно развивающуюся пневмонию. Раньше такого не было, - говорит Зухра Шагиева.

В 2020 году по данным специалистов-вирусологов изменились все три штамма гриппа, которые каждый сезон приходят в Башкирию. Названия штаммам дают по месту, где их впервые обнаружили. В этом году в республику придут вирусы гриппа А1, А2 и В, штаммы которых получили название Гонконгский и Вашингтонский.

- Состав всех вакцин против гриппа во всем мире абсолютно одинаковый, - уточняет эпидемиолог.

Вакцинация, которая уже стартовала в Башкирии, может продлиться вплоть до начала подъема заболеваемости.

- В этом году у нас очень непростая и очень неординарная ситуация. Ожидается совместная циркуляция вирусов гриппа и COVID-19, чего никогда не было. Плюс поменялись все три штамма вируса гриппа. И теперь мы не знаем, сдвинется ли начало эпидемического подъема заболеваемости. Раньше у нас это происходило в январе или феврале, а сейчас не понятно. Но то, что будет болеть больше людей – это однозначно, - подчеркнула Зухра Шагиева.

Эпидемиолог отмечает, что жители Башкирии могут оказаться в сложной ситуации, когда коронавирус «накладывается» на грипп и наоборот. Тогда и течение болезни будет проходить тяжелее.

На сегодняшний день в Башкирию прибыли 516 тысяч доз вакцины от гриппа для иммунизации взрослого населения и 167 тысяч доз для детей.

ВОЗМОЖНЫЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Некоторые жители Башкирии, так называемые антипрививочники, заявляют, что вакцинация новорожденных детей несет в себе огромный риск. Якобы, у ребенка может возникнуть аллергическая реакция, которая может привести к нежелательным последствиям. В беседе с «Комсомолкой» Зухра Шагиева развеяла эти домыслы.

- Во-первых, обо всех противопоказаниях к вакцинации должен знать педиатр. Во-вторых, сейчас все вакцины безвредны – они генно-инженерные. Если раньше их выращивали, например, на куриных эмбрионах, и поэтому на упаковках писали в строке «противопоказания» аллергию на куриный белок. Сейчас ничего подобного нет. Там нет даже самого вируса! Только фрагмент, на который организм вырабатывает иммунитет, - рассказывает эпидемиолог.

По словам санитарного врача, единственным противопоказанием для вакцинации остается обострение хронического заболевания. Если оно есть, конечно же.

- Одновременно можно вводить до пяти видов вакцин - организм одинаково реагирует на все. Но если сегодня сделали одну прививку, то делать другую завтра уже нельзя, надо подождать месяц. Потому что, если вы введете сразу же вторую прививку, организм «сотрет память» о первой вакцине и сосредоточится только на второй, - уточняет Зухра Шагиева.

ЧЕЛОВЕК И ВИРУС

Несмотря на глобальный масштаб вакцинации от гриппа, вирусологи отмечают, что окончательно его победить не получится. Тоже самое касается и коронавируса.

- Нам только нужно научиться с ним жить, - говорит эпидемиолог.

Рассказала Зухра Шагиева и об опасности новой коронавирусной инфекции. Чтобы развеять доводы «ковид-диссидентов», которые утверждают, что от сезонного гриппа во всем мире умирает такое же количество людей.

- Нет, это не так. Благодаря вакцинации от гриппа и тому, что мы знаем тактику лечения, от этого вируса у нас летальных исходов почти нет. Последние годы в республике смертей от гриппа не было. В то же время от коронавирусной инфекции на сегодняшний день в республике зарегистрировано 36 летальных случаев, – отмечает эпидемиолог.

Зухра Шагиева подчеркнула, что на сегодняшний день российские врачи также выработали тактику лечения от COVID-19, но единственный выход в борьбе с ним только вакцинация.

- Только когда мы привьем 95% населения, как уже говорила, тогда сможем держать ситуацию под контролем, - подытожила эпидемиолог.