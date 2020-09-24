«Уфа» подписала молодого полузащитника киевского «Динамо»

фото: instagram.com/alibekov_a.a

Футбольный клуб «Уфа» на правах годичной аренды подписал опорного полузащитника киевского «Динамо» Ахмеда Алибекова. 24 сентября на сайте команды появилось официальное представление.

фото: ФК "Уфа"

Новому игроку «горожан» 22 года. Он родился в Запорожье и воспитывался в спортивной школе местного «Металлурга». В 2016 Алибеков на правах свободного агента заключил контракт с киевским «Динамо». Сначала он выступал за молодежную команду, а в 2018 году дебютировал в Украинской Премьер-Лиге. Прошлый сезон провел в аренде в чешском «Словане» Люберец. Там он отыграл 18 матчей и забил два гола. У новобранца «Уфы» есть опыт выступлений за сборную Украины различных возрастов. За команду до 21 года он провел 10 матчей. По данным аналитического портала Transfermarkt, стоимость Алибекова сейчас составляет 300 тысяч евро.

Напомним, минувшим летом «Уфу» покинул гендиректор Шамиль Газизов. Он перешел на ту же должность в московский «Спартак». Кроме того, клуб лишился одного из ключевых игроков – полузащитника Даниила Фомина. Его за 3,5 млн евро продали в «Динамо Москва». С начала сезона 2020-2021 дела в чемпионате России у башкирской команды идут неважно. После восьми матчей подопечные Вадима Евсеева занимают 14-е место с пятью очками и одной победой в активе.