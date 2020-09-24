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Родные и близкие простились с погибшей в Италии эротической моделью из Уфы

Траурная церемония прошла в городке Кальяри на юге острова Сардиния
Павел КРАЙНОВ
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Совсем скоро прах девушки вернут на родину, где она обретет покой

Совсем скоро прах девушки вернут на родину, где она обретет покой

История трагической гибели 33-летней эротической модели из Уфы Галины Ф. завершилась. Вчера, 23 сентября, в городке Кальяри, что в южной части острова Сардиния, прошли кремация и церемония прощания. На похоронах присутствовали только самые родные и близкие для девушки люди.

Напомним, известная за рубежом эротическая модель погибла в начале сентября, у берега небольшого островка Изола-Росса, что у южной оконечности итальянского острова Сардиния. В тот роковой день Галина вместе с 42-летним фотографом из Лондона, приехала туда, чтобы провести фотосессию. Внезапно налетевшая волна сорвала их лодку с якоря, и им пришлось догонять суденышко вплавь. В результате, ее спутника спасли проплывавшие мимо моряки, а сама девушка утонула.

Полиция Италии признала гибель девушки несчастным случаем

Полиция Италии признала гибель девушки несчастным случаем

За рубежом девушка была известна работой с мужскими журналами Playboy и Penthouse и съемкам в эротических фотосессиях для менее знаменитых изданий

Родные и близкие Галины сразу же после трагедии попросили неравнодушных людей собрать деньги на ее кремацию и возвращение праха домой. Мать девушки Татьяна писала в Инстаграм, что эта процедура в Италии стоит 2400 евро и ни у нее, ни у других родственников таких денег нет. Вскоре им удалось собрать нужную сумму, оформить визы и отправиться в Италию, где накануне и состоялась церемония прощания.

- Вчера состоялась церемония. Прах ещё не вывезли. Документы на вывоз в течение недели делают. Очень долгий процесс в связи с эпидситуацией в мире,- рассказала в беседе с «КП-Уфа» родная сестра Галины.

Галина Ф. в последнее время жила в Париже и снималась для популярных мужских журналов

Галина Ф. в последнее время жила в Париже и снималась для популярных мужских журналов

Ранее полиция Италии признала произошедший в море инцидент несчастным случаем. Спутника Галины некоторое время не выпускали с острова Сардиния, так как подозревали в непредумышленном убийстве. Однако эта версия не нашла подтверждения и мужчину отпустили, а дело закрыли.

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