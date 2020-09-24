«У меня сложилась трудная ситуация»: в Башкирии многодетная мать оставила троих детей в больнице

Многодетная женщина убеждает, что детям просто негде жить

В Белорецке молодая, но уже многодетная мать вынуждена была оставить трех своих маленьких детей в больнице из-за тяжелой жизненной ситуации. Началось все с того, что в местных соцсетях к молодой женщине обратилась ее знакомая и попросила забрать детей из больницы, ведь они очень скучают и ждут маму назад.

- Надя, вернись к ним, пожалуйста, сердце обливается на них смотреть. Младшей ведь всего 2 месяца! Вернись, пожалуйста, они тебя ждут и любят! – воззвала к совести матери-кукушки женщина.

Конечно, в комментариях на молодую женщину накинулись с осуждением: мол, зачем обзаводиться потомством, если потом его бросаешь на произвол судьбы. Вскоре вышла на связь и сама многодетная мать, которая объяснила свой поступок крайней бедностью.

Во время третьей беременности Наталья осталась вдовой

- У меня никогда не было в мыслях, чтобы их оставить или бросить. В жизни у меня сложилась трудная ситуация: я вышла замуж рано, семью содержала также я, муж не работал. Будучи беременной на 8 месяце, я осталась вдовой, дочь родила после смерти мужа. На данный момент у меня трудная жизненная ситуация, там, где я проживаю, условий нет, - поведала о своей нелегкой жизни Надежда П.

Женщина слезно клянется, что обязательно заберет детей, когда отремонтирует дом, но сейчас у нее нет денег, чтобы привести его в более-менее приличный вид, поэтому попросила помощи у неравнодушных горожан.

Вот только сочувствия среди местных жителей многодетная мать так и не нашла. Более того, один из близких знакомых Надежды возмутился, что она регулярно получает пособия на детей, пенсию по потере кормильца и другие выплаты, но вместо того, чтобы купить что-то детям, она тратит их на себя и своих многочисленных кавалеров.

- Ее избаловало государство деньгами! Она рожает каждый год ради денег! Купила дом на маткапитал и говорит, что туда нужны вложения. А когда покупала, не видела что ли ничего? Давно могла бы купить комнату уже с ремонтом и со всеми нуждами! – возмутился мужчина.

Самому маленькому малышу - всего лишь два месяца

- Тебе дети абсолютно не нужны. Помнишь, как дети у тебя просили есть, а ты им не давала? Пила ходила, детей бросала, пока муж работал. Так что нет тебе сочувствия, - поддерживает соседка Натальи.

Чем закончится эта история, пока неясно. Так что судьба трех маленьких детей, которые еще не понимают, почему их бросила мама, остается под вопросом.

КУДА ОБРАТИТЬСЯ МАТЕРЯМ, ОКАЗАВШИМСЯ В БЕДЕ?

Важно помнить, что выход всегда есть, и если женщина с детьми оказалась в тяжелой ситуации, ей обязательно помогут. Например, если срочно нужны деньги, но оставить малыша дома не с кем, то постановлению правительства РФ, вышедшего еще в 2014 году, ребенка можно временно отдать в детский дом – пока ситуация в семье не стабилизируется. Отправить ребенка под присмотр можно на срок от трех месяцев до года (далее при необходимости срок можно продлить). При этом вы в любой момент без ограничений можете навещать своего ребенка. По его истечению (или раньше, если получится) мама и папа должны забрать ребенка домой, иначе их могут лишить родительских прав.

Также женщина всегда может обратиться за помощью в Республиканский ресурсный центр «Семья» по адресу: г. Уфа, Октябрьский район, ул. 50 лет СССР, дом 27, корпус 1, (347) 286-02-53.

Также на помощь многодетным семьям и матерям-одиночкам приходят и волонтеры - например, группа «Фонд помощи многодетным семьям Башкирии», где всегда могут помочь одеждой, необходимой мебелью, школьными принадлежностями и продуктами.