Липовый вопрос решен: многовековые деревья в центре Уфы все же вырубили

На месте деревьев остались лишь пеньки.

В ходе реконструкции Советской площади в Уфе администрация города приняла решение вырубить многовековые деревья. Как бы активисты не старались отстоять липы, 22 сентября их не стало. Утром приехала техника, а к обеду на дороге валялись лишь пеньки. Экоактивисты уверены, что липы начали пилить до получения всех экспертиз. В мэрии, в свою очередь, свои действия объяснили - все сделано законно.

- Некоторые жители близлежащих домов выразили обеспокоенность по поводу сохранения в ходе проведения реконструкции имеющихся деревьев. При разработке проекта обустройства нового общественного пространства биологами обследованы все деревья на территории, выявлены старые и больные деревья, которым более 60 лет, - сообщили в администрации. - В ходе экспертизы деревья, находящиеся в угнетенном и ослабленном состоянии, отмирающие деревья, а также растущие вплотную к стенам зданий рекомендовано спилить. Ели, высаженные под полог материнского древостоя, пересадить в условия с хорошей освещенностью. Остальные деревья подлежат формированию кроны.

В данный момент проектом реконструкции предусматривается высадка деревьев вместо тех, которые уже срубили. Заботу о высадке новых деревьев возьмет на себя «Горзеленхоз».

Что касается самой Советской площади, здесь будет размещаться сухой фонтан, позади него – памятник генералу Минигали Шаймуратову. Также ремонту подлежат фасады зданий, заменят покрытие, фонари. Советская улица превратится в пешеходную на участке от улицы Пушкина до Октябрьской революции и будет ограничена боллардами (выдвижными автоматическими столбами, ограничивающими проезд машин – Ред.). Изменения коснутся также сквера около музыкальной школы №1 - там установят скамейки, урны и фонари.