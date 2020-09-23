Коронавирус в Башкирии на 23 сентября 2020 года: 35-ая смерть и трое зараженных в ХК «Салават Юлаев»

В Уфе и республике по-прежнему действует масочный режим. Фото: Борис КУДРЯВОВ

«Комсомолка» публикует оперативные данные по ситуации с коронавирусом в Башкирии. 21 сентября за день до домашнего матча стало известно, что у главного тренера и двоих игроков ХК «Салават Юлаев» выявили первично положительный результат теста на ковид. Кроме того, количество смертей в регионе от инфекции также увеличилось.

«ТЕСТЫ СДЕЛАЛИ ПОСЛЕ ПОЕЗДОК В КАЗАНЬ И МОСКВУ»

Ситуацию с положительным тестом на ковид у хоккеистов прокомментировали в клубе. Наличие вируса обнаружили в преддверии домашнего матча регулярного чемпионата КХЛ против «Сочи» 22 сентября во вторник. Генеральный директор уфимского клуба прокомментировал ситуацию. - После поездки в Казань и Москву команда и персонал ХК «Салават Юлаев» в полном составе прошли плановые тесты на коронавирусную инфекцию. В итоге первично положительный результат выявлен у главного тренера «юлаевцев» Томи Ламсы, нападающих Маркуса Гранлунда и Данила Башкирова, - сказал Александр Курносов.

С его слов, в данный момент тренер и игроки проходят дополнительное обследование для подтверждения диагноза. При этом у них нет симптомов коронавирусной инфекции и нормальное самочувствие. Всех троих изолировали от контактов с другими игроками, тренерами и персоналом команды. - Тренерский штаб, который временно возглавил Виктор Козлов, продолжает работу по подготовке к матчу с «Сочи», - подчеркнул генеральный директор «Салавата Юлаева».

ОПЕРАТИВНЫЕ ДАННЫЕ

По последним данным министерства здравоохранения Башкирии, в республике зафиксировано 8 487 случаев коронавируса. За сутки это число увеличилось на 35. С выздоровлением выписано 11 человек, с начала пандемии всего от ковида вылечились 7901. На лечении в стационарах республики сейчас находится 41 пациент, трое из них в тяжелом состоянии. На ИВЛ – никого. На амбулаторном лечении находится 501 человек, у них болезнь протекает в легкой форме.

Количество смертей увеличилось до 35-ти. Ковид унес жизнь 55-летней женщины из Белорецка. У несчастной были сопутствующие заболевания – сахарный диабет и липоматоз поджелудочной железы.

НАЧАЛИСЬ ИСПЫТАНИЯ ВАКЦИНЫ

На брифинге минздрава стало известно, что 37 жителей Башкирии испытают на себе вакцину от коронавируса, сообщила замминистра здравоохранения республики Ирина Кононова. - В республику вакцина поступила. Сегодня 37 добровольцев эту вакцину получат. Она двухэтапная – через три недели будет вторая вакцинация. Эти 37 человек будут участниками пострегистрационного клинического исследования. Они будут вести дневник вакцинированного, и информация о них будет занесена в регистры, – рассказала Кононова. Она добавила, что вакцинация будет проходить на базе 52-й поликлиники. По словам Кононовой, пострегистрационное клиническое испытание вакцины от COVID-19 в России закончится к ноябрю.

ОТМЕНИЛСЯ ПАРАД ВЕЛОСИПЕДИСТОВ

В Уфе из-за пандемии отменился 10-й юбилейный «День 1000 велосипедистов», сообщили организаторы мероприятия на официальной странице «ВелоУфа» в соцсети.

- В связи с эпидемиологической обстановкой, на фоне всего этого хаоса, в этом году мы вынуждены отменить всеми любимый фестиваль. Мы не можем рисковать здоровьем всех причастных лиц – участников, волонтеров, партнеров и организаторов. Проведение события ради события опасно, так как может вызвать новую волну заражения, - сказали организаторы.

Они отметили, что продумывались разные варианты развития этого велособытия, но все привело к тому, что главный велосипедный праздник Башкирии необходимо было отменить.

Ранее Союз велосипедистов Уфы предложил горожанам на неделю пересесть на велосипеды и получить за это бонусы и скидки.