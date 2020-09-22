Власти Башкирии утвердили новые тарифы на вывоз мусора

В городах республики вывоз мусора будет стоить 75 рублей с человека

Накануне министр ЖКХ Башкирии Борис Беляев заявил, что начиная с сентября 2020 года, в республике повысится плата за вывоз мусора. Ранее власти региона уже объявляли о повышении тарифов, но тогда с ценами на эту услугу в деревнях не согласился Радий Хабиров и потребовал пересмотреть цифры.

НОВАЯ ЦЕНА

На очередном оперативном совещании Борис Беляев озвучил новые цены на вывоз твердых коммунальных отходов. Жителям Башкирии новые квитанции придут уже в этом месяце. По словам министра, с 35 до 55 рублей в месяц выросла плата за вывоз мусора для жителей тех населенных пунктов, где отходы не вывозили до 1 января 2019 года, а с 70 до 75 рублей там, где договоры на услугу были заключены до января 2019 года.

Глава Башкирии Радий Хабиров объяснил, с чем связано повышение цен на эту услугу.

- Надо четко всем объяснить, почему вот эти 20 рублей повышаем. Потому что столько денег вложили из бюджета на установку контейнерных площадок, потому что и автопарк перевозчиков мусора увеличили. Надо всегда людям повторять, что у нас были установлены одни из самых низких тарифов в России. Они были экономически не обоснованы, поскольку мы не хотели «лупить» деньги с людей за то, чего мы не делали – а сейчас начали, - прокомментировал Хабиров.

КАК БЫЛО РАНЬШЕ

Ранее в городах Башкирии вывоз мусора стоил 70 рублей, а в сельской местности – 35 рублей. Однако до некоторых, в основном отдаленных деревень, мусоровозы доезжали лишь пару раз за месяц. По словам Радия Хабирова, повышать стоимость услуги в таких условиях было некорректно. А первоначальная цена была установлена «самовольным» решением главы республики.

- Это решение я принял на период, пока не наладится система вывоза мусора. Пора двигаться дальше, потому что суть работы с мусором заключается не только в вывозе, но и его переработке. Меня волнует то, что по индивидуальным жилым домам произошёл существенный рост тарифов. За что же будут платить жители дальних деревень, откуда мусор вывозится, чуть ли не раз в месяц? Справедливым решением здесь должна стать оплата за фактически вывезенные объемы, - говорил в конце августа этого года Хабиров.