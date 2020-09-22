Коронавирус в Башкирии на 22 сентября 2020 года: волонтеры-медики покинули школы республики

За прошедшие сутки из больниц выписались восемь человек Фото: Алексей БУЛАТОВ

Во время очередного оперативного совещания в правительстве Башкирии глава республики Радий Хабиров заявил, что в южных городах и районах из-за угрозы распространения коронавируса введен особый режим передвижения. Еще в конце прошлой недели он обновил указ о повышенной готовности к ЧС, согласно которому ограничен въезд на отдельные территории гражданам России и иностранцам без специальных пропусков.

ЗАСТРЯЛИ НА ГРАНИЦЕ

Ограничение передвижения ввели на территории Илишевского, Ишимбайского, Мелеузовского и Туймазинского районов Башкирии, а также в городах Салават и Кумертау. Такие жесткие меры связаны, прежде всего, с появлением на границе с Оренбургской областью автобусной колонны с гражданами Киргизии. Более 1,5 тысяч иностранцев направлялись на родину, но были вынуждены остановиться на юге Башкирии – дальше их не пускают власти соседнего региона.

Башкирские чиновники развернули для иностранцев палаточный лагерь и обеспечили их горячим питанием.

- Хотел бы поблагодарить глав районов. Аургазинский район, Салават, Кумертау – спасибо большое! Я просил по-человечески всю эту работу сделать (разместить иностранцев. – Ред.). Люди попали в непростую ситуацию, они не виноваты в этом. Сразу скажу, не все так приняли их, как мы. Правильно, что их разместили и питание обеспечили. Знаете, мы и сами можем когда-нибудь попасть в такую беду, - заявил Хабиров на оперативном совещании в правительстве.

Глава Куюргазинского района Башкирии Юлай Ильясов приехал в лагерь к гражданам Киргизии

СИТУАЦИЯ С КОРОНАВИРУСОМ

Что касается ситуации с распространением коронавируса в Башкирии, то за минувшие сутки в регионе подтвердились еще 35 новых случаев заражения. Таким образом, общее количество заболевших составило 8452 человека. Министр здравоохранения республики Максим Забелин на оперативном совещании заявил, что уровень распространения инфекции составляет всего лишь 0,5. Для сравнения: в конце марта, когда страна ушла на жесткую самоизоляцию, он составлял единицу.

По данным Минздрава Башкирии на данный момент с легкой степенью заболевания на амбулаторном лечении находятся 495 человек, в стационарах – 33 человека. Пациентов в тяжелом состоянии или подключенных к аппаратам ИВЛ нет. За прошедшие сутки из больниц выписались восемь человек, а всего с начала эпидемии COVID-19 в республике переболели и выписались с полным выздоровлением 7890 человек.

На начало недели в Башкирии новых случаев смерти от коронавируса не было зарегистрировано. Всего с начала эпидемии опасной инфекции в республике умерли 34 человека с подтвержденным диагнозом COVID-19.

В региональном Минздраве озвучили также ситуацию с внебольничной пневмонией. За прошедшие сутки было зарегистрировано 98 новых случаев. В свою очередь, с выздоровлением выписались 71 человек.

Фото: Яндекс

ПОСТ СДАЛИ

21 сентября на заседании правительства Башкирии также стало известно, что свою работу завершили школьные медицинские инспекторы. Напомним, что начиная с 1 сентября, в каждой школе республики ежедневную вахту несли студенты-медики, которые следили за соблюдением санитарных норм. Они измеряли температуру учителям и ученикам и следили за масочным режимом.

- Сегодня они завершили эту работу. Я очень хочу поблагодарить этих молодых людей, которые выполнили очень важную работу. Обратите внимание, мы этот период очень аккуратно прошли. Там где-то несколько случаев [заражения коронавирусом] было в нескольких школах. Самое главное – мы не допустили цепную реакцию, когда большие педагогические коллективы заболели бы, – сказал Хабиров.

ВИЗИТ ПЕРЕНЕСЛИ

Ситуация с распространением коронавируса в мире повлияла и на планы башкирских чиновников. Глава республики накануне заявил, что визит делегации из Башкирии в Турцию откладывается.

- Наша поездка в Стамбул на небольшое время переносится, в связи с понятными причинами, прежде всего - с пандемией. Ее нужно в уме у себя держать и готовиться, - заявил Хабиров на оперативном совещании в кабмине.

Скорее всего, башкирские чиновники планировали совершить ответный визит - недавно в Уфу приезжала делегация из Турции. В ее составе были и представители турецкого футбольного союза и клуба «Фенербахче». После встречи с ними власти Башкирии вновь заговорили о строительстве нового футбольного стадиона для ФК «Уфа».

ОДНО НА ДРУГОЕ

Тревожные новости пришли из инфекционного госпиталя в Зубово под Уфой. В своем докладе министр здравоохранения республики Максим Забелин заявил, что в стенах новой «инфекционки» обнаружен пациент с туберкулезом.

- Две палаты у нас сделаны как изолированные. Просто нашли конкурирующее заболевание – туберкулез у пациента с вирусной пневмонией, – сказал чиновник.

По его словам, сейчас ковид-госпиталь работает в полную силу: в палатах лежит 321 пациент.

Еще одно важное объявление Забелина касается вакцины против коронавируса. Министр отметил, что в минувшую пятницу, 18 сентября, в республику поступила первая партия вакцин от COVID-19. Она предназначена для следующего этапа испытаний. Сейчас проводится отбор кандидатов на вакцинирование. Одними из первых вакцину получат медики.