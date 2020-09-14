Полиция Италии закрыла дело погибшей эромодели из Уфы: близкие девушки прокомментировали ситуацию

Девушка погибла в море, у южной оконечности острова Сардиния, в Италии

Нашумевшая история с гибелью эротической модели из Уфы Галины Ф. завершена. В социальных сетях близкие 33-летней девушки заявили, что полиция Италии закрыла дело, признав произошедшее несчастным случаем. Напомним, Галина погибла у берегов Сардинии в Италии, где проводила время с фотографом из Англии.

Как уже писала «Комсомолка», в тот роковой день пара приплыла на арендованной лодке к небольшому островку Изола-Росса, где они планировали провести фотосессию. Внезапно налетевший ветер сорвал лодку с якоря, и поплывшая за ней Галина утонула. Ее спутника спасли проплывавшие мимо моряки.

Некоторые СМИ называли обстоятельства смерти модели не иначе как загадочными, а британский таблоид the Sun и вовсе выдвинул версию шпионажа. Якобы Галина прибыла на Сардинию, чтобы осмотреть секретный полигон НАТО. Власти Италии ее не подтвердили.

Родные и близкие люди Галины сразу же после трагедии попросили неравнодушных людей собрать деньги на ее кремацию и возвращение праха домой. Мать девушки Татьяна писала в Инстаграм, что эта процедура в Италии стоит 2400 евро и ни у нее, ни у других родственников таких денег нет.

Сегодня стало известно, что деньги на возвращение Галины домой наконец собраны. Об этом написал близкий друг девушки, а ее мама подтвердила эту информацию. В ближайшее время родные получат визы и смогут вылететь на Сардинию, чтобы попрощаться с ней.

Кроме того, стало известно о закрытии дела Галины и снятии каких-либо обвинений с ее спутника. Напомним, ранее британский гражданин Евгений Таранов подозревался в непредумышленном убийстве.

- Пройдусь по нюансам, якорь оторвало у лодки когда она уже была пуста и прибита волнами к скалистому берегу, к тому моменту это уже никак не влияло на исход трагедии, анализы показали малое наличие алкоголя в крови Галины, она не была пьяной, как пишут некоторые СМИ, все остальное не более чем грязные инсинуации. Полиция не выдвинула обвинении , признав это несчастным случаем. Конец, - написал в социальных сетях близкий друг модели.

По словам молодого человека, церемония похорон будет проходить 23 сентября в 11:00 в Пьяцца де Кастеллани в городе Кальяри, остров Сардиния.

- Если у вас есть возможность и желание, приезжайте. Всем откликнувшимся большая благодарность, - подытожил молодой человек.