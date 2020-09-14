«Уфа» на выезде проиграла «Тамбову»

Фото: пресс-служба ФК "Тамбов"

Начало сезона для футбольного клуба «Уфа» складывается невероятно сложно – всего одна победа и закономерное место во второй половине турнирной таблицы. Но даже не сами результаты так расстраивают болельщиков, как сама игра команды. После летних продаж Фомина и Урунова попросту напрочь исчез весь креатив в центре поля, из-за чего опасных моментов у ворот соперника практически не создается.

НЕ БЕЗ ПРИКЛЮЧЕНИЙ

Как известно, «Тамбов» проводит все свои домашние матча в Саранске. «Уфа» прилетела на матч по запланированному графику, без опозданий, но без проблем не обошлось. Внезапно выяснилось, что у водителя автобуса, который забирал футболистов, оказалась просроченная справка об анализе на коронавирус. Всей команде пришлось долгое время сидеть в зале ожиданий аэропорта и ждать, когда принимающая сторона решит вопрос с другим водителем.

- Должны были сесть в автобус, поехать в отель – ужин, собрание, восстановительные процедуры, отдых. Вместо этого сидим в аэропорту. Почему вообще такие вопросы должны возникать? – возмутился в своих социальных сетях главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев.

В итоге, команда все-таки благополучно до отеля добралась, но говорить о полноценной спокойной подготовке к матчу, конечно, не приходилось.

- Конечно, возникшая ситуация неприятна, но соблюдение регламента и безопасность команд для РПЛ на первом месте, - отреагировали на происшедшее в пресс-службе Премьер-лиги.

ВНОВЬ «УФА» БЕЗ ГОЛОВ

К слову, «Тамбов» в нынешнем сезоне тоже звезд с неба не хватает. По прогнозам букмекеров и экспертов, это одна из главных команд, которая претендует на вылет из лиги. Поэтому все болельщики, несмотря на выезд, ожидали только победы. Причем уверенной.

Сама «Уфа» тоже настраивалась на той исход, и поэтому с первых минут попробовала захватить преимущество в матче. В принципе, даже немного получалось. Мяч контролировать получалось, только все это привело к одному единственному полумоменту Жамалетдинова, который в финальной фазе так и не смог нормально пробить.

Зато у «Тамбова» отличный шанс в середине тайма у Панченко, когда Беленову пришлось демонстрировать свой суперпрыжок, а потом перед самым перерывом идеальный навес от Капленко со штрафного, и Грицаенко чересчур легко в окружении четырех игроков «Уфы» перенаправляет мяч в ворота – 0:1.

По идее башкирский клуб после этого должен был разозлиться и во втором тайме лететь вперед, чтобы отыграться. Реальность же оказалась совершенно иной – игра разладилась, моментов стало еще меньше. Небольшое шевеление в центре поля появилось после выхода Тилля и Гиоргобиани, но на 79-й минуте оборона «Уфы» проспала пас от Панченко, Костюков ворвался в штрафную и переиграл Беленова в ближнем бою – 0:2. На этом игру можно было заканчивать. «Тамбов» отошел назад и закрылся.

- Уже лучше, в прошлом сезоне «Тамбову» 0:3 проиграли, в этом – 0:2. Надеемся исправить ситуацию в следующем году. Где-то мы не успеваем, значит, надо работать над этим компонентом, чтобы уменьшилось количество опасных моментов у своих ворот, - был весьма оптимистичен после матча Вадим Евсеев.

Правда вот уфимские болельщики восприняли такое поражение с болью. Очков в копилке совсем мало, а в предстоящие туры играть с лидерами – ЦСКА и «Зенитом».